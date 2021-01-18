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Virgin Orbit произвела первый успешный запуск ракеты в космос из-под крыла самолета

Владелец компании Ричард Брэнсон рассчитывает на регулярные коммерческие запуски
Илья Виноградов
Компания Virgin Orbit сообщила о первом успешном запуске космической ракеты-носителя воздушного старта LauncherOne /Gene Blevins / REUTERS

Компания Virgin Orbit, одно из подразделений холдинга Virgin Group британского миллиардера сэра Ричарда Брэнсона, сообщила о первом успешном запуске космической ракеты-носителя воздушного старта LauncherOne. Запуск состоялся 17 января и не транслировался в сети – представители Virgin Orbit опубликовали только отдельные сообщения и фотографии в Twitter-аккаунте компании. По заказу NASA ракета вывела на орбиту девять микроспутников CubeSat.

Для Virgin Orbit это уже вторая попытка запуска LauncherOne. Предыдущая была предпринята 25 мая 2020 г. и закончилась неудачей – вскоре после запуска система безопасности по неизвестной причине отключила двигатели первой ступени и ракета упала. На неудачу Virgin Orbit словами поддержки отреагировал тогда основатель SpaceX Илон Маск, напомнивший, что перед первым успешным запуском его ракеты Falcon 1 было аж три неудачных испытания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных