Virgin Orbit произвела первый успешный запуск ракеты в космос из-под крыла самолета

Для Virgin Orbit это уже вторая попытка запуска LauncherOne. Предыдущая была предпринята 25 мая 2020 г. и закончилась неудачей – вскоре после запуска система безопасности по неизвестной причине отключила двигатели первой ступени и ракета упала. На неудачу Virgin Orbit словами поддержки отреагировал тогда основатель SpaceX Илон Маск, напомнивший, что перед первым успешным запуском его ракеты Falcon 1 было аж три неудачных испытания.