Virgin Orbit произвела первый успешный запуск ракеты в космос из-под крыла самолета

Virgin Orbit произвела первый успешный запуск ракеты в космос из-под крыла самолетаВладелец компании Ричард Брэнсон рассчитывает на регулярные коммерческие запуски
Компания Virgin Orbit, одно из подразделений холдинга Virgin Group британского миллиардера сэра Ричарда Брэнсона, сообщила о первом успешном запуске космической ракеты-носителя воздушного старта LauncherOne. Запуск состоялся 17 января и не транслировался в сети – представители Virgin Orbit опубликовали только отдельные сообщения и фотографии в Twitter-аккаунте компании. По заказу NASA ракета вывела на орбиту девять микроспутников CubeSat.
Для Virgin Orbit это уже вторая попытка запуска LauncherOne. Предыдущая была предпринята 25 мая 2020 г. и закончилась неудачей – вскоре после запуска система безопасности по неизвестной причине отключила двигатели первой ступени и ракета упала. На неудачу Virgin Orbit словами поддержки отреагировал тогда основатель SpaceX Илон Маск, напомнивший, что перед первым успешным запуском его ракеты Falcon 1 было аж три неудачных испытания.