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Война за $15 в час

В США обостряются споры о том, за чей счет жить дальше
Алексей Сахнин
Drew Angerer / Getty Images via AFP

Глобальный финансовый кризис 2007–2008 гг. сократил активы 50% самых бедных американцев на 84%. Так обычно и бывает – кризис больнее всего бьет по бедным. Однако теперь все по-другому: за время ковидной рецессии низшие классы увеличили свое совокупное богатство на $500 млрд. Это исторический рекорд. Финансовые активы американцев, находящихся по доходам в нижней половине, сейчас на 77% выше, чем на пике жилищного пузыря в начале 2007 г., констатируют аналитики инвестиционного фонда Crescat Capital.

К этому фантастическому результату привела денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, в том числе программы поддержки безработных (которые иногда получают больше, чем на последнем месте работы) и разные формы «вертолетных денег». В феврале был одобрен очередной пакет помощи гражданам США на $1,9 трлн. Секрет такой невиданной щедрости в том, что политика «легких денег» приносит выгоду не только низам, но и верхушке общества. Финансовые активы 1% самых богатых американцев в 15 раз превышают всю собственность нижних 50%. Только за первое полугодие 2020 г. они увеличили свой капитал на $4,7 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных