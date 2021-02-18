Война за $15 в час

Война за $15 в часВ США обостряются споры о том, за чей счет жить дальше
Глобальный финансовый кризис 2007–2008 гг. сократил активы 50% самых бедных американцев на 84%. Так обычно и бывает – кризис больнее всего бьет по бедным. Однако теперь все по-другому: за время ковидной рецессии низшие классы увеличили свое совокупное богатство на $500 млрд. Это исторический рекорд. Финансовые активы американцев, находящихся по доходам в нижней половине, сейчас на 77% выше, чем на пике жилищного пузыря в начале 2007 г., констатируют аналитики инвестиционного фонда Crescat Capital.
К этому фантастическому результату привела денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, в том числе программы поддержки безработных (которые иногда получают больше, чем на последнем месте работы) и разные формы «вертолетных денег». В феврале был одобрен очередной пакет помощи гражданам США на $1,9 трлн. Секрет такой невиданной щедрости в том, что политика «легких денег» приносит выгоду не только низам, но и верхушке общества. Финансовые активы 1% самых богатых американцев в 15 раз превышают всю собственность нижних 50%. Только за первое полугодие 2020 г. они увеличили свой капитал на $4,7 трлн.