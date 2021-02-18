Война за $15 в час

К этому фантастическому результату привела денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика, в том числе программы поддержки безработных (которые иногда получают больше, чем на последнем месте работы) и разные формы «вертолетных денег». В феврале был одобрен очередной пакет помощи гражданам США на $1,9 трлн. Секрет такой невиданной щедрости в том, что политика «легких денег» приносит выгоду не только низам, но и верхушке общества. Финансовые активы 1% самых богатых американцев в 15 раз превышают всю собственность нижних 50%. Только за первое полугодие 2020 г. они увеличили свой капитал на $4,7 трлн.