Почему онлайн-ритейлеры идут на рынок финансовых услуг

Интернет-ритейлер OZON зарегистрировал микрофинансовую организацию, чтобы иметь возможность оказывать финансовую поддержку компаниям, продающим на площадке OZON свои товары. Незадолго до этого гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк из четвертой сотни «Стандарт-кредит». Он может быть накачан капиталом как для самостоятельного кредитования потребителей, так и для последующей выдачи займов также через МФО.