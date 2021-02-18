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Почему онлайн-ритейлеры идут на рынок финансовых услуг

И какие возможности это дает финтех-стартапам
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Интернет-ритейлер OZON зарегистрировал микрофинансовую организацию, чтобы иметь возможность оказывать финансовую поддержку компаниям, продающим на площадке OZON свои товары. Незадолго до этого гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк из четвертой сотни «Стандарт-кредит». Он может быть накачан капиталом как для самостоятельного кредитования потребителей, так и для последующей выдачи займов также через МФО.

Синхронный вход двух крупнейших онлайн-ритейлеров в сектор финансовых услуг – свидетельство крайней разогретости рынка онлайн-продаж. Но одновременно и показатель, что большие банки партнеров-ритейлеров кредитовать не спешат. И здесь на первый план выходит король российского финтеха – микрофинансирование с его толерантным подходом к заявкам на займы, высокими процентами и жестким взысканием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных