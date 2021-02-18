Почему онлайн-ритейлеры идут на рынок финансовых услуг

Почему онлайн-ритейлеры идут на рынок финансовых услугИ какие возможности это дает финтех-стартапам
Интернет-ритейлер OZON зарегистрировал микрофинансовую организацию, чтобы иметь возможность оказывать финансовую поддержку компаниям, продающим на площадке OZON свои товары. Незадолго до этого гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк из четвертой сотни «Стандарт-кредит». Он может быть накачан капиталом как для самостоятельного кредитования потребителей, так и для последующей выдачи займов также через МФО.
Синхронный вход двух крупнейших онлайн-ритейлеров в сектор финансовых услуг – свидетельство крайней разогретости рынка онлайн-продаж. Но одновременно и показатель, что большие банки партнеров-ритейлеров кредитовать не спешат. И здесь на первый план выходит король российского финтеха – микрофинансирование с его толерантным подходом к заявкам на займы, высокими процентами и жестким взысканием.