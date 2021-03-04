Что показала борьба с коронавирусом

Кстати, именно год назад – в марте 2020 г. – в России стартовала серия государственных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Современное поколение россиян не может припомнить ничего подобного. Истерика конца 80-х относительно СПИДа очень отдаленно напоминала происходившее – слишком различались масштабы и внезапность обрушившейся катастрофы. И впервые на нашей памяти апокалиптические сцены (достаточно вспомнить пустынные улицы, как в фильмах ужасов) коснулись абсолютно всех.