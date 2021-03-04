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Что показала борьба с коронавирусом

COVID-19 нанес меньше вреда, чем меры противодействия ему
Максим Артемьев
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан не расслабляться и «соблюдать меры безопасности до формирования популяционного иммунитета к новому коронавирусу», чтобы избежать третьей волны пандемии. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал снятие основных карантинных ограничений в столице к маю 2021 г.

Кстати, именно год назад – в марте 2020 г. – в России стартовала серия государственных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Современное поколение россиян не может припомнить ничего подобного. Истерика конца 80-х относительно СПИДа очень отдаленно напоминала происходившее – слишком различались масштабы и внезапность обрушившейся катастрофы. И впервые на нашей памяти апокалиптические сцены (достаточно вспомнить пустынные улицы, как в фильмах ужасов) коснулись абсолютно всех.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных