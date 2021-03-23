Образ врага в Белом доме

На протяжении более 20 лет отношения между Россией и Западом неуклонно деградировали до нынешнего полнейшего упадка. И смена хозяев Белого дома никак не влияла на эту тенденцию – как начался этот процесс при демократе Клинтоне, так продолжался при республиканце Буше, демократе Обаме, республиканце Трампе, а теперь усугубляется при демократе Байдене, дойдя до вызова из Вашингтона российского посла для консультаций.