Xiaomi вложит $10 млрд в производство электромобилей

Китайская компания Xiaomi решила, что производить бюджетные смартфоны, планшеты и другие гаджеты, а также бытовую технику ей уже недостаточно и пришла пора делать технику покрупнее и подороже. Xiaomi создает подразделение по производству собственных электромобилей – в течение первых 10 лет в это направление будет инвестировано $10 млрд. Значимость нового предприятия для компании подчеркивает тот факт, что его возглавит лично основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь. По информации агентства Bloomberg, помимо собственных средств компания может также привлечь дополнительное финансирование в объеме до $6 млрд.