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Xiaomi вложит $10 млрд в производство электромобилей

Производитель бюджетной электроники хочет составить конкуренцию Tesla
Илья Виноградов

Китайская компания Xiaomi решила, что производить бюджетные смартфоны, планшеты и другие гаджеты, а также бытовую технику ей уже недостаточно и пришла пора делать технику покрупнее и подороже. Xiaomi создает подразделение по производству собственных электромобилей – в течение первых 10 лет в это направление будет инвестировано $10 млрд. Значимость нового предприятия для компании подчеркивает тот факт, что его возглавит лично основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь. По информации агентства Bloomberg, помимо собственных средств компания может также привлечь дополнительное финансирование в объеме до $6 млрд.

«Мы готовы выделить огромные средства на этот проект. Я отдаю себе полный отчет относительно рисков в автопромышленности. Мне также понятно, что на проект потребуется не менее 3–5 лет и десятки миллиардов вложений. Это будет последний стартап в моей карьере», – цитирует главу Xiaomi Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных