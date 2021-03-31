Xiaomi вложит $10 млрд в производство электромобилей

Xiaomi вложит $10 млрд в производство электромобилейПроизводитель бюджетной электроники хочет составить конкуренцию Tesla
Китайская компания Xiaomi решила, что производить бюджетные смартфоны, планшеты и другие гаджеты, а также бытовую технику ей уже недостаточно и пришла пора делать технику покрупнее и подороже. Xiaomi создает подразделение по производству собственных электромобилей – в течение первых 10 лет в это направление будет инвестировано $10 млрд. Значимость нового предприятия для компании подчеркивает тот факт, что его возглавит лично основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь. По информации агентства Bloomberg, помимо собственных средств компания может также привлечь дополнительное финансирование в объеме до $6 млрд.
«Мы готовы выделить огромные средства на этот проект. Я отдаю себе полный отчет относительно рисков в автопромышленности. Мне также понятно, что на проект потребуется не менее 3–5 лет и десятки миллиардов вложений. Это будет последний стартап в моей карьере», – цитирует главу Xiaomi Bloomberg.