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Почему оппозиция не торопится с протестной мобилизацией

Численность либерально-оппозиционного лагеря почти не растет
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

Еще 23 марта сторонники Алексея Навального объявили о подготовке к «митингу, который у Путина не получится разогнать». Дату самого мероприятия обещали объявить после того, как на специальном сайте зарегистрируется 0,5 млн участников. «Никто никогда еще такого в истории России не делал», – сообщили организаторы кампании.

Сбор сторонников пошел быстро: за первые двое суток на сайте зарегистрировалось 250 000 человек. И это при том, что организаторы, как они специально подчеркнули, сами блокировали подозрительные заявки. Учитывая страх перед репрессиями, которые власть применила против внесистемной оппозиции, и жесткие разгоны январских акций протеста, высокие темпы пусть виртуальной, но протестной мобилизации выглядели как серьезная заявка на новый уровень уличного противостояния. Однако за следующие две недели на сайте зарегистрировалось всего 150 000 новых пользователей. Темпы упали более чем в 10 раз. И теперь не ясно, сколько еще потребуется времени на то, чтобы собрать недостающие до заветной планки 100 000 участников. Кампания должна была показать каждому стороннику оппозиции, что он «не одинок, что рядом с ним живут единомышленники». Забуксовавшая подготовка, наоборот, демонстрирует, что единомышленников не так много, а общество остается преимущественно пассивным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных