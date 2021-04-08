Почему оппозиция не торопится с протестной мобилизацией

Сбор сторонников пошел быстро: за первые двое суток на сайте зарегистрировалось 250 000 человек. И это при том, что организаторы, как они специально подчеркнули, сами блокировали подозрительные заявки. Учитывая страх перед репрессиями, которые власть применила против внесистемной оппозиции, и жесткие разгоны январских акций протеста, высокие темпы пусть виртуальной, но протестной мобилизации выглядели как серьезная заявка на новый уровень уличного противостояния. Однако за следующие две недели на сайте зарегистрировалось всего 150 000 новых пользователей. Темпы упали более чем в 10 раз. И теперь не ясно, сколько еще потребуется времени на то, чтобы собрать недостающие до заветной планки 100 000 участников. Кампания должна была показать каждому стороннику оппозиции, что он «не одинок, что рядом с ним живут единомышленники». Забуксовавшая подготовка, наоборот, демонстрирует, что единомышленников не так много, а общество остается преимущественно пассивным.