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В «Большой Евразии» ЕС сейчас не место

Двусмысленные заявления Москвы могут смутить партнеров России по ЕАЭС
Глеб Простаков , публицист, бизнес-аналитик
АР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию The News International заявил среди прочего, что участие Евросоюза (ЕС) в Большом евразийском партнерстве не просто возможно, а зависит лишь от желания самого Брюсселя. Можно было бы считать это ни к чему не обязывающим жестом дипломатической вежливости – мол, всегда рады дружить со всеми. Но, во-первых, эти слова звучат странно на фоне февральского заключения того же Лаврова, что отношений России и ЕС «почти не осталось». А во-вторых, вопросы экономической интеграции не должны становиться частью политической игры – хотя бы по той причине, что они не согласуются по времени. Дружба-ненависть в отношениях России и ЕС, то скрепленная газовыми контрактами, то разделенная украинским вопросом, – это игра здесь и сейчас. А выстраивание региональных объединений – это будущее мирового устройства на десятилетия.

Когда в 2016 г. на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин выдвинул идею о всеобъемлющем евразийском партнерстве, слово «Евросоюз» даже не звучало. Речь шла о создании широкого интеграционного контура с участием ЕАЭС, а также «стран, с которыми уже сложились тесные отношения». Среди последних были упомянуты Китай, Индия, Пакистан, Иран, а также партнеры по СНГ. То есть изначальная задумка состояла в вербальной формализации «интеграции интеграций», а если конкретнее, то в проработке поля взаимодействия ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс и один путь», а также с крупными азиатскими экономическими объединениями, прежде всего с Всесторонним региональным экономическим партнерством (ВРЭП), первую скрипку в котором также играет Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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