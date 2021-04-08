В «Большой Евразии» ЕС сейчас не место

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию The News International заявил среди прочего, что участие Евросоюза (ЕС) в Большом евразийском партнерстве не просто возможно, а зависит лишь от желания самого Брюсселя. Можно было бы считать это ни к чему не обязывающим жестом дипломатической вежливости – мол, всегда рады дружить со всеми. Но, во-первых, эти слова звучат странно на фоне февральского заключения того же Лаврова, что отношений России и ЕС «почти не осталось». А во-вторых, вопросы экономической интеграции не должны становиться частью политической игры – хотя бы по той причине, что они не согласуются по времени. Дружба-ненависть в отношениях России и ЕС, то скрепленная газовыми контрактами, то разделенная украинским вопросом, – это игра здесь и сейчас. А выстраивание региональных объединений – это будущее мирового устройства на десятилетия.