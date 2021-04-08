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Парадокс банкнот

Чем объяснить быстрый рост наличной денежной массы
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Стремительный рост безналичных оплат и переводов, доведение удобства и технологичности этих операций до уровня одного клика, популяризация мобильных платежных сервисов – все это, кажется, делает наличные деньги анахронизмом. Тем не менее в прошлом году, по данным Банка России, на фоне пандемии и увеличения онлайн-покупок прирост денежной наличности в России также поставил рекорд за последние 10 лет. По состоянию на начало этого года сумма наличных денег у населения и бизнеса достигла 13,4 трлн руб. От общего объема денежной массы наличность составляет более 20%. Иначе говоря, покупают все больше безналично и онлайн, но хранят деньги – причем зачастую большие суммы – в банковских ячейках или даже просто дома. Как это объяснить?

Зампредседателя ЦБ Михаил Алексеев связывает «парадокс наличности» с тем, что в момент кризиса люди стали активнее снимать накопления с депозитов и чаще хранить деньги дома. Это кажется глупостью – депозит дает хотя бы минимальный доход. Но таковы массовые паттерны поведения – и не только в России. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли назвал этот феномен «парадоксом банкнот». На конец 2020 г. в ЕС в обращении находилось банкнот на сумму более 1,4 трлн евро, что на 11% больше, чем годом ранее. «Европейцы используют наличные деньги для хранения сбережений», – утверждается в отчете ЕЦБ. По оценкам РАНХиГС, за минувший год оборот наличных вырос на 35% в Бразилии, на 16% в Канаде, на 15,2% в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных