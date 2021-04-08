Парадокс банкнот

Зампредседателя ЦБ Михаил Алексеев связывает «парадокс наличности» с тем, что в момент кризиса люди стали активнее снимать накопления с депозитов и чаще хранить деньги дома. Это кажется глупостью – депозит дает хотя бы минимальный доход. Но таковы массовые паттерны поведения – и не только в России. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли назвал этот феномен «парадоксом банкнот». На конец 2020 г. в ЕС в обращении находилось банкнот на сумму более 1,4 трлн евро, что на 11% больше, чем годом ранее. «Европейцы используют наличные деньги для хранения сбережений», – утверждается в отчете ЕЦБ. По оценкам РАНХиГС, за минувший год оборот наличных вырос на 35% в Бразилии, на 16% в Канаде, на 15,2% в США.