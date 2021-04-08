Парадокс банкнот

Парадокс банкнотЧем объяснить быстрый рост наличной денежной массы
Стремительный рост безналичных оплат и переводов, доведение удобства и технологичности этих операций до уровня одного клика, популяризация мобильных платежных сервисов – все это, кажется, делает наличные деньги анахронизмом. Тем не менее в прошлом году, по данным Банка России, на фоне пандемии и увеличения онлайн-покупок прирост денежной наличности в России также поставил рекорд за последние 10 лет. По состоянию на начало этого года сумма наличных денег у населения и бизнеса достигла 13,4 трлн руб. От общего объема денежной массы наличность составляет более 20%. Иначе говоря, покупают все больше безналично и онлайн, но хранят деньги – причем зачастую большие суммы – в банковских ячейках или даже просто дома. Как это объяснить?
Зампредседателя ЦБ Михаил Алексеев связывает «парадокс наличности» с тем, что в момент кризиса люди стали активнее снимать накопления с депозитов и чаще хранить деньги дома. Это кажется глупостью – депозит дает хотя бы минимальный доход. Но таковы массовые паттерны поведения – и не только в России. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли назвал этот феномен «парадоксом банкнот». На конец 2020 г. в ЕС в обращении находилось банкнот на сумму более 1,4 трлн евро, что на 11% больше, чем годом ранее. «Европейцы используют наличные деньги для хранения сбережений», – утверждается в отчете ЕЦБ. По оценкам РАНХиГС, за минувший год оборот наличных вырос на 35% в Бразилии, на 16% в Канаде, на 15,2% в США.