Коммерсанты ходят строем«Яндекс» оценил, как менялись предпочтения предпринимателей
Демография бизнеса интересна для анализа настроений предпринимательского сообщества и выявления макроидей, которые характерны в конкретный момент времени. Любопытное исследование по поисковому запросу «как открыть бизнес» представил «Яндекс». Сразу следует признать, что анализ по поисковым запросам имеет особенность: между вопросом и действием пролегает пропасть, сам запрос тоже далеко не всегда свидетельствует о реальном намерении. И наоборот, далеко не все, кто планирует открывать бизнес, будут обращаться с подобным вопросом к «Яндексу». Тем не менее результаты исследования показывают, в каком направлении размышляют действующие и потенциальные предприниматели.
Итак, россияне чаще рассматривают открытие своего магазина одежды, кафе или службы такси. Это банально и понятно. Но есть в данных «Яндекса» и нечто эвристическое. Во-первых, прослеживается предпринимательская идея «встроиться в систему», найти свое место в «пищевой цепочке». Пока крупные компании ищут возможности включиться в федеральные программы или проекты госкорпораций, мелкий частный предприниматель пытается, скажем, примкнуть к «Яндекс.Такси» со своим таксопарком из нескольких машин (при этом сам предприниматель нередко работает на одной из них) или к маркетплейсам и большим интернет-магазинам – с личным пунктом выдачи товаров. Выгода здесь кажется очевидной: за привлечение клиентов отвечает крупный партнер, а задача предпринимателя ограничивается хорошим обслуживанием.