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Коммерсанты ходят строем

«Яндекс» оценил, как менялись предпочтения предпринимателей
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Демография бизнеса интересна для анализа настроений предпринимательского сообщества и выявления макроидей, которые характерны в конкретный момент времени. Любопытное исследование по поисковому запросу «как открыть бизнес» представил «Яндекс». Сразу следует признать, что анализ по поисковым запросам имеет особенность: между вопросом и действием пролегает пропасть, сам запрос тоже далеко не всегда свидетельствует о реальном намерении. И наоборот, далеко не все, кто планирует открывать бизнес, будут обращаться с подобным вопросом к «Яндексу». Тем не менее результаты исследования показывают, в каком направлении размышляют действующие и потенциальные предприниматели.

Итак, россияне чаще рассматривают открытие своего магазина одежды, кафе или службы такси. Это банально и понятно. Но есть в данных «Яндекса» и нечто эвристическое. Во-первых, прослеживается предпринимательская идея «встроиться в систему», найти свое место в «пищевой цепочке». Пока крупные компании ищут возможности включиться в федеральные программы или проекты госкорпораций, мелкий частный предприниматель пытается, скажем, примкнуть к «Яндекс.Такси» со своим таксопарком из нескольких машин (при этом сам предприниматель нередко работает на одной из них) или к маркетплейсам и большим интернет-магазинам – с личным пунктом выдачи товаров. Выгода здесь кажется очевидной: за привлечение клиентов отвечает крупный партнер, а задача предпринимателя ограничивается хорошим обслуживанием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных