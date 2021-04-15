Коммерсанты ходят строем

Итак, россияне чаще рассматривают открытие своего магазина одежды, кафе или службы такси. Это банально и понятно. Но есть в данных «Яндекса» и нечто эвристическое. Во-первых, прослеживается предпринимательская идея «встроиться в систему», найти свое место в «пищевой цепочке». Пока крупные компании ищут возможности включиться в федеральные программы или проекты госкорпораций, мелкий частный предприниматель пытается, скажем, примкнуть к «Яндекс.Такси» со своим таксопарком из нескольких машин (при этом сам предприниматель нередко работает на одной из них) или к маркетплейсам и большим интернет-магазинам – с личным пунктом выдачи товаров. Выгода здесь кажется очевидной: за привлечение клиентов отвечает крупный партнер, а задача предпринимателя ограничивается хорошим обслуживанием.