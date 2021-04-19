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ВЭБ займется инфраструктурой будущего

А также созданием суперотраслей для технологического прорыва
Ярослав Кабаков , директор по стратегии ИК «Финам»
Евгений Разумный / Ведомости

До конца 2025 г. ВЭБ намерен реализовать инвестиционные проекты на 10 трлн руб. Такие планы обнародовал председатель ВЭБа Игорь Шувалов на заседании наблюдательного совета госкорпорации, которое состоялось 16 апреля 2021 г. «ВЭБ готов брать на себя более амбициозные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий правительства», – сказал Шувалов по итогам набсовета. В свою очередь, глава набсовета госкорпорации вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что «фронтальная стратегия правительства предусматривает существенные инвестиции в экономику страны, инструментом привлечения этих капиталовложений становится ВЭБ».

Сейчас основные направления инвестирования ВЭБа – это судостроительная и газохимическая отрасли, машиностроение, развитие магистральной инфраструктуры, модернизация аэропортов. В ближайшей перспективе направлений работы у ВЭБа будет больше. Во-первых, инвестиции в проекты национальных целей и приоритетные для правительства. Во-вторых, это проекты, направленные на повышение конкурентоспособности и экспортоориентированности и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва. На этом фронте ВЭБ, кстати, уже начал работу – это, например, строительство 647 000 школьных мест к 2024 г. в рамках нацпроекта «Образование». «Третье направление: проекты региональной повестки, в том числе реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ становится драйвером проектов инфраструктуры будущего, направленных на развитие агломераций», – сказал Григоренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных