ВЭБ займется инфраструктурой будущего

Сейчас основные направления инвестирования ВЭБа – это судостроительная и газохимическая отрасли, машиностроение, развитие магистральной инфраструктуры, модернизация аэропортов. В ближайшей перспективе направлений работы у ВЭБа будет больше. Во-первых, инвестиции в проекты национальных целей и приоритетные для правительства. Во-вторых, это проекты, направленные на повышение конкурентоспособности и экспортоориентированности и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва. На этом фронте ВЭБ, кстати, уже начал работу – это, например, строительство 647 000 школьных мест к 2024 г. в рамках нацпроекта «Образование». «Третье направление: проекты региональной повестки, в том числе реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ становится драйвером проектов инфраструктуры будущего, направленных на развитие агломераций», – сказал Григоренко.