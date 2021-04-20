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Космический ансамбль рассыпается

Страны сыграют сольные партии
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

Новость о том, что Россия к 2025 г. выйдет из проекта МКС и создаст собственную станцию, вызовет среди части населения эмоциональный подъем. Ощущение потери лидерства в освоении космоса волновало обывателя. За «Роскосмосом» закрепился имидж сложной бюрократической системы, лишенной вдохновения. Бельмом маячила фигура Илона Маска, по поводу которой в российских кругах хоть и было принято выражать скепсис («Стоит на плечах гигантов, умело комбинирует чужие достижения»), но яркость публичного образа и визионерский порыв сделали его победителем имиджевой конкуренции.

Нужен был сильный ход, выход из позиции догоняющего в этой области. Решение по МКС оказалось здесь удачным: действительно, ресурс станции в значительной степени исчерпан (новостной поток оттуда все чаще связан с аварийными ситуациями), сама она в основном контролируется США, Россия вполне может создать конкурентный продукт, тем более и китайцы, и американцы ведут аналогичные проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных