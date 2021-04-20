Космический ансамбль рассыпается

Новость о том, что Россия к 2025 г. выйдет из проекта МКС и создаст собственную станцию, вызовет среди части населения эмоциональный подъем. Ощущение потери лидерства в освоении космоса волновало обывателя. За «Роскосмосом» закрепился имидж сложной бюрократической системы, лишенной вдохновения. Бельмом маячила фигура Илона Маска, по поводу которой в российских кругах хоть и было принято выражать скепсис («Стоит на плечах гигантов, умело комбинирует чужие достижения»), но яркость публичного образа и визионерский порыв сделали его победителем имиджевой конкуренции.