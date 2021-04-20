Космический ансамбль рассыпается

Космический ансамбль рассыпаетсяСтраны сыграют сольные партии
Новость о том, что Россия к 2025 г. выйдет из проекта МКС и создаст собственную станцию, вызовет среди части населения эмоциональный подъем. Ощущение потери лидерства в освоении космоса волновало обывателя. За «Роскосмосом» закрепился имидж сложной бюрократической системы, лишенной вдохновения. Бельмом маячила фигура Илона Маска, по поводу которой в российских кругах хоть и было принято выражать скепсис («Стоит на плечах гигантов, умело комбинирует чужие достижения»), но яркость публичного образа и визионерский порыв сделали его победителем имиджевой конкуренции.
Нужен был сильный ход, выход из позиции догоняющего в этой области. Решение по МКС оказалось здесь удачным: действительно, ресурс станции в значительной степени исчерпан (новостной поток оттуда все чаще связан с аварийными ситуациями), сама она в основном контролируется США, Россия вполне может создать конкурентный продукт, тем более и китайцы, и американцы ведут аналогичные проекты.