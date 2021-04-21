Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Оппозиция специально отказывается от широкой повестки

Она делает ставку только на имя лидера
Алексей Сахнин
Сергей Портер / Ведомости

Назначив дату митинга на 21 апреля, оппозиция поступила предсказуемо. Политическая целесообразность протестной акции связана с посланием президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин обозначит ключевые ориентиры своего нового курса. В условиях беспрецедентного внешнего давления послание Путина призвано сыграть роль одновременно и предвыборного манифеста, и программы-прорыва. Для оппозиции это идеальный момент для «контрпослания», которое оспаривает легитимность Кремля и нарушает торжественный ритуал гулом уличных протестов.

Именно так все воспринимается – но руководители штаба Алексея Навального не сказали об этом ни слова. 18 апреля они объявили о дате «генерального сражения» с совершенно иной мотивировкой: решение назначить митинг на 21 апреля, не дожидаясь, пока на мобилизационном сайте зарегистрируется 500 000 его потенциальных участников, принято потому, что это, как утверждается, единственный способ спасти жизнь лидеру оппозиции. «Бывают такие обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое», – говорит руководитель сети штабов Навального Леонид Волков.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных