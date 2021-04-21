Оппозиция специально отказывается от широкой повестки

Оппозиция специально отказывается от широкой повесткиОна делает ставку только на имя лидера
Назначив дату митинга на 21 апреля, оппозиция поступила предсказуемо. Политическая целесообразность протестной акции связана с посланием президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин обозначит ключевые ориентиры своего нового курса. В условиях беспрецедентного внешнего давления послание Путина призвано сыграть роль одновременно и предвыборного манифеста, и программы-прорыва. Для оппозиции это идеальный момент для «контрпослания», которое оспаривает легитимность Кремля и нарушает торжественный ритуал гулом уличных протестов.
Именно так все воспринимается – но руководители штаба Алексея Навального не сказали об этом ни слова. 18 апреля они объявили о дате «генерального сражения» с совершенно иной мотивировкой: решение назначить митинг на 21 апреля, не дожидаясь, пока на мобилизационном сайте зарегистрируется 500 000 его потенциальных участников, принято потому, что это, как утверждается, единственный способ спасти жизнь лидеру оппозиции. «Бывают такие обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое», – говорит руководитель сети штабов Навального Леонид Волков.