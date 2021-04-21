Оппозиция специально отказывается от широкой повестки

Именно так все воспринимается – но руководители штаба Алексея Навального не сказали об этом ни слова. 18 апреля они объявили о дате «генерального сражения» с совершенно иной мотивировкой: решение назначить митинг на 21 апреля, не дожидаясь, пока на мобилизационном сайте зарегистрируется 500 000 его потенциальных участников, принято потому, что это, как утверждается, единственный способ спасти жизнь лидеру оппозиции. «Бывают такие обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое», – говорит руководитель сети штабов Навального Леонид Волков.