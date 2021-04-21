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Российской экономике нужен честный разговор о доходах населения

Олег Дерипаска завел дискуссию в пользу бедных
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

Росстат опубликовал статистику уровня бедности (долю россиян с доходами ниже прожиточного минимума). Из этих данных следует, что за прошлый год число малообеспеченных граждан снизилось – более того, оно снижалось на протяжении последних шести лет. Согласно Росстату, по состоянию на конец 2020 г. эта доля составила 12,1% от общей численности населения, или 17,8 млн человек. Ниже уровень бедности был только в 2014 г. – 11,3%, а локальный пик его значения наблюдался в 2015 г. – 13,4%.

Этот расчет в своем посте в Telegram-канале раскритиковал бизнесмен Олег Дерипаска, впрочем, затем он скорректировал сообщение до более нейтрального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных