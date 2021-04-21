Российской экономике нужен честный разговор о доходах населения

Росстат опубликовал статистику уровня бедности (долю россиян с доходами ниже прожиточного минимума). Из этих данных следует, что за прошлый год число малообеспеченных граждан снизилось – более того, оно снижалось на протяжении последних шести лет. Согласно Росстату, по состоянию на конец 2020 г. эта доля составила 12,1% от общей численности населения, или 17,8 млн человек. Ниже уровень бедности был только в 2014 г. – 11,3%, а локальный пик его значения наблюдался в 2015 г. – 13,4%.