США сделали «гигантский шаг к торжеству справедливости»

История началась 25 мая 2020 г. В этот день 46-летний Джордж Флойд, который к тому моменту имел восемь судимостей за преступления, совершенные в период с 1997 по 2005 г., и отсидел четыре года за вооруженное ограбление и проникновение в частное жилище в 2007 г., зашел в магазин за сигаретами. Кассир счел купюру в $20, которую дал ему Флойд, фальшивой и после неудачной попытки вернуть товар сообщил в полицию Миннеаполиса о происходящем преступлении, связанном с попыткой расплатиться подделкой и подозрением на то, что покупатель находится в состоянии наркотического опьянения. Во время задержания подозреваемого 44-летний (на тот момент) Дерек Майкл Шовин, один из шести полицейских, участвовавших в операции, прижал шею уже закованного в наручники Флойда коленом к асфальту и продержал его так более девяти минут. Флойд неоднократно говорил «пожалуйста» и «я не могу дышать», стонал и плакал. У него пошла кровь из носа, и в конце концов он перестал двигаться, но Шовин так и не убрал колено с его шеи. Прибывшие врачи констатировали его смерть. Часть процесса задержания была снята наблюдателем и выложена на Facebook Live, полное видео убийства было опубликовано на YouTube-канале PoliceActivity в августе 2020 г.