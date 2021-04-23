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США сделали «гигантский шаг к торжеству справедливости»

Обвинительный вердикт в отношении Дерека Шовина открывает новую эру равноправия
Илья Виноградов
Бывший американский полицейский Дерек Шовин — человек недели /Reuters

В суде Миннеаполиса, штат Миннесота, 20 апреля 12 присяжных единогласно сочли бывшего полицейского Дерека Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени (грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть). Присяжные совещались более 10 часов в течение двух дней. Их вердикт был признан справедливым подавляющим большинством рядовых американцев, публичных фигур, представителей власти в США и других странах.

История началась 25 мая 2020 г. В этот день 46-летний Джордж Флойд, который к тому моменту имел восемь судимостей за преступления, совершенные в период с 1997 по 2005 г., и отсидел четыре года за вооруженное ограбление и проникновение в частное жилище в 2007 г., зашел в магазин за сигаретами. Кассир счел купюру в $20, которую дал ему Флойд, фальшивой и после неудачной попытки вернуть товар сообщил в полицию Миннеаполиса о происходящем преступлении, связанном с попыткой расплатиться подделкой и подозрением на то, что покупатель находится в состоянии наркотического опьянения. Во время задержания подозреваемого 44-летний (на тот момент) Дерек Майкл Шовин, один из шести полицейских, участвовавших в операции, прижал шею уже закованного в наручники Флойда коленом к асфальту и продержал его так более девяти минут. Флойд неоднократно говорил «пожалуйста» и «я не могу дышать», стонал и плакал. У него пошла кровь из носа, и в конце концов он перестал двигаться, но Шовин так и не убрал колено с его шеи. Прибывшие врачи констатировали его смерть. Часть процесса задержания была снята наблюдателем и выложена на Facebook Live, полное видео убийства было опубликовано на YouTube-канале PoliceActivity в августе 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных