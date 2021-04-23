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Сочи мультиплицирует доход

Краснодарский край показывает беспрецедентный для России рост
Екатерина Коварина , директор Института стратегических коммуникаций и социальных проектов
Артур Лебедев / РИА Новости

Отели «4–5 звезд» в Краснодарском крае на майские праздники полностью загружены, сообщила и. о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина в рамках конференции «Туризм в России: курс на регионы», организованной «Ведомостями». Прогнозируемые на 2021 г. объемы турпотока – 14–16 млн человек. «Это отличные цифры в период пандемии», – отметила Золотухина.

Краснодарский край предлагает хорошие условия проживания, понятные в том числе туристам, привыкшим отдыхать в Турции. В регионе 76 отелей, работающих по системе all inclusive, 10 из них – по системе ultra all inclusive. В целом в крае более 10 000 объектов размещения, среди них порядка 3400 крупных отелей и свыше 6000 частных гостиниц, которые могут принять одновременно до полумиллиона гостей. В регионе ожидают в этом году существенный рост интереса к местным курортам в период межсезонья благодаря «программе кэшбэка», которую президент Владимир Путин предложил продлить до конца 2021 г. в своем послании Федеральному собранию 21 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных