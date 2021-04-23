Сочи мультиплицирует доход

Сочи мультиплицирует доходКраснодарский край показывает беспрецедентный для России рост
Отели «4–5 звезд» в Краснодарском крае на майские праздники полностью загружены, сообщила и. о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина в рамках конференции «Туризм в России: курс на регионы», организованной «Ведомостями». Прогнозируемые на 2021 г. объемы турпотока – 14–16 млн человек. «Это отличные цифры в период пандемии», – отметила Золотухина.
Краснодарский край предлагает хорошие условия проживания, понятные в том числе туристам, привыкшим отдыхать в Турции. В регионе 76 отелей, работающих по системе all inclusive, 10 из них – по системе ultra all inclusive. В целом в крае более 10 000 объектов размещения, среди них порядка 3400 крупных отелей и свыше 6000 частных гостиниц, которые могут принять одновременно до полумиллиона гостей. В регионе ожидают в этом году существенный рост интереса к местным курортам в период межсезонья благодаря «программе кэшбэка», которую президент Владимир Путин предложил продлить до конца 2021 г. в своем послании Федеральному собранию 21 апреля.