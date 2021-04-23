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Паспортные данные защищать бесполезно

Ответ на риск утечки персональной информации должен быть иным
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Мы уже привыкли к утечкам личных данных пользователей соцсетей. Это стало нормой. Сведения о «пробоинах» в системах защиты корпоративных сервисов пока появляются реже, хотя и это уже совсем не что-то экстраординарное. Чаще всего речь в этих случаях идет о базах розничных клиентов банков, магазинов или операторов сотовых сетей. Но вот в начале декабря 2020 г. случилась утечка личных данных примерно 100 000 жителей Москвы, переболевших коронавирусом. А на этой неделе стало известно, что корпоративные данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний – списки сотрудников и клиентов, договоры, сканы паспортов и других документов, учетные данные аккаунтов и пароли – оказались в открытом доступе после утечки из сервиса Trello, облачной программы для управления проектами.

Подобные истории приводят в первую очередь к выводам о невозможности полной защиты персональной информации: данные могут пропасть откуда угодно, гарантии нет нигде. Поэтому следующие за этим выводы могут оказаться идущими гораздо дальше. Сомнению теперь может быть подвергнута сама идея конфиденциальной информации. Если за вашими данными охотятся, то не является ли как раз полная открытость самым адекватным ответом на повышенный спрос? Зачем люди вообще в принципе скрывают свои данные?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных