Паспортные данные защищать бесполезно

Мы уже привыкли к утечкам личных данных пользователей соцсетей. Это стало нормой. Сведения о «пробоинах» в системах защиты корпоративных сервисов пока появляются реже, хотя и это уже совсем не что-то экстраординарное. Чаще всего речь в этих случаях идет о базах розничных клиентов банков, магазинов или операторов сотовых сетей. Но вот в начале декабря 2020 г. случилась утечка личных данных примерно 100 000 жителей Москвы, переболевших коронавирусом. А на этой неделе стало известно, что корпоративные данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний – списки сотрудников и клиентов, договоры, сканы паспортов и других документов, учетные данные аккаунтов и пароли – оказались в открытом доступе после утечки из сервиса Trello, облачной программы для управления проектами.