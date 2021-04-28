Куда и как пойдут деньги от ВЭБа

Не только спортсмены отчаянно соревнуются друг с другом, но и мировые экономики. Вклад в победу вносят многие слагаемые – инициативность бизнеса, деловой климат, регуляторная предсказуемость. В странах ОЭСР рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 4% с 2020 по 2030 г. США и Китай анонсировали глобальные инфраструктурные инвестиционные программы объемом более $3 трлн. России тоже необходим инвестиционный рывок.