Куда и как пойдут деньги от ВЭБа

Куда и как пойдут деньги от ВЭБаВ ближайшие пять лет он выдаст экономике 10–15 трлн рублей
Не только спортсмены отчаянно соревнуются друг с другом, но и мировые экономики. Вклад в победу вносят многие слагаемые – инициативность бизнеса, деловой климат, регуляторная предсказуемость. В странах ОЭСР рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 4% с 2020 по 2030 г. США и Китай анонсировали глобальные инфраструктурные инвестиционные программы объемом более $3 трлн. России тоже необходим инвестиционный рывок.
Экономика России и отечественные предприниматели достойно прошли испытание пандемией. Государство реализовало масштабный пакет поддержки. Теперь стоит задача выйти из режима кризисного управления и обеспечить приток инвестиций в новые проекты.
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