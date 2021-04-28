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Куда и как пойдут деньги от ВЭБа

В ближайшие пять лет он выдаст экономике 10–15 трлн рублей
Алексей Кечко , главный стратег ВЭБ.РФ
Евгений Разумный / Ведомости

Не только спортсмены отчаянно соревнуются друг с другом, но и мировые экономики. Вклад в победу вносят многие слагаемые – инициативность бизнеса, деловой климат, регуляторная предсказуемость. В странах ОЭСР рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 4% с 2020 по 2030 г. США и Китай анонсировали глобальные инфраструктурные инвестиционные программы объемом более $3 трлн. России тоже необходим инвестиционный рывок.

Экономика России и отечественные предприниматели достойно прошли испытание пандемией. Государство реализовало масштабный пакет поддержки. Теперь стоит задача выйти из режима кризисного управления и обеспечить приток инвестиций в новые проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных