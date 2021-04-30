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Национальные маркетплейсы нуждаются в протекционизме

Как создать в России чемпионов электронной торговли
Анна Нестерова , основатель и председатель совета директоров Global Rus Trade
Максим Стулов / Ведомости

Ускоренная и вынужденная цифровая трансформация из-за коронакризиса и последующее появление новых сервисов актуализировали в России тренд на информационную безопасность. Ребром встал вопрос о новых требованиях к национальной IT-инфраструктуре как фактору устойчивого развития, вырос спрос на импортонезависимые цифровые решения. В статье «Очень патриотический софт» («Ведомости», 20 апреля 2021 г.) об актуальности такого спроса написал гендиректор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров. Наглядным примером уязвимости инфраструктуры, полностью построенной на базе иностранных решений, стала ситуация с Zoom, сложившаяся после запрета российским госорганам пользоваться корпоративной связью сервиса.

В области электронной торговли эта проблема еще острее: любая иностранная платформа может отказаться работать с российскими производителями в одностороннем порядке. Существует действительно серьезный риск зависимости от политики иностранных компаний, многие из которых уже фактически стали виртуальными государствами со своими законами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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