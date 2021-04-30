Национальные маркетплейсы нуждаются в протекционизме

Ускоренная и вынужденная цифровая трансформация из-за коронакризиса и последующее появление новых сервисов актуализировали в России тренд на информационную безопасность. Ребром встал вопрос о новых требованиях к национальной IT-инфраструктуре как фактору устойчивого развития, вырос спрос на импортонезависимые цифровые решения. В статье «Очень патриотический софт» («Ведомости», 20 апреля 2021 г.) об актуальности такого спроса написал гендиректор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров. Наглядным примером уязвимости инфраструктуры, полностью построенной на базе иностранных решений, стала ситуация с Zoom, сложившаяся после запрета российским госорганам пользоваться корпоративной связью сервиса.