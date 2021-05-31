Секрет мегаполиса

Секрет мегаполисаПочему одни города ждут любовь и успех, а другие – запустение
На города приходится более 80% мирового ВВП. Концентрация их экономического потенциала сохраняется, но их будущее и успех определяются теперь не только получением максимальной прибыли. Для городов разработаны цели устойчивого развития, среди которых – снижение неравенства, увеличение социальной интеграции, бережное отношение к среде проживания. И все это ради более комфортной и достойной жизни горожан.
Новый подход градостроительства и городского управления – человекоцентричность, и стоит отметить, что многие его аспекты существенно усилила новая городская реальность постковидной эпохи. Люди стали проводить больше времени там, где они живут, что повлекло за собой необходимость менять саму структуру городской среды и ее сервисы. Например, одна из популярных концепций «15-минутного города» предлагает принцип децентрализации, когда жизненно необходимые функции находятся в шаговой доступности. Как успешно она реализуется в жизнь, мы видим на примере Парижа и многих других европейских мегаполисов.