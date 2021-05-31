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Секрет мегаполиса

Почему одни города ждут любовь и успех, а другие – запустение
Андрей Шаронов , президент Московской школы управления «Сколково»
Пока рост городов в России происходит не за счет положительных демографических или социальных тенденций, а за счет расширения территориальных границ /Виталий Тимкив / РИА Новости

На города приходится более 80% мирового ВВП. Концентрация их экономического потенциала сохраняется, но их будущее и успех определяются теперь не только получением максимальной прибыли. Для городов разработаны цели устойчивого развития, среди которых – снижение неравенства, увеличение социальной интеграции, бережное отношение к среде проживания. И все это ради более комфортной и достойной жизни горожан.

Новый подход градостроительства и городского управления – человекоцентричность, и стоит отметить, что многие его аспекты существенно усилила новая городская реальность постковидной эпохи. Люди стали проводить больше времени там, где они живут, что повлекло за собой необходимость менять саму структуру городской среды и ее сервисы. Например, одна из популярных концепций «15-минутного города» предлагает принцип децентрализации, когда жизненно необходимые функции находятся в шаговой доступности. Как успешно она реализуется в жизнь, мы видим на примере Парижа и многих других европейских мегаполисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных