Секрет мегаполиса

Новый подход градостроительства и городского управления – человекоцентричность, и стоит отметить, что многие его аспекты существенно усилила новая городская реальность постковидной эпохи. Люди стали проводить больше времени там, где они живут, что повлекло за собой необходимость менять саму структуру городской среды и ее сервисы. Например, одна из популярных концепций «15-минутного города» предлагает принцип децентрализации, когда жизненно необходимые функции находятся в шаговой доступности. Как успешно она реализуется в жизнь, мы видим на примере Парижа и многих других европейских мегаполисов.