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Диплом вместо знаний

Чем так плохо заочное образование и почему дистанционное обучение – не то же самое?
Станислав Кудж , ректор МИРЭА – Российского технологического университета
Ярослав Чингаев для Ведомостей

Сегодня все больше высших учебных заведений отказываются от заочного обучения. И это объясняется просто: этот формат передачи знаний изжил себя уже давно и мы видим явный тренд, указывающий на полный отказ от него. Закон «Об образовании» предусматривает три формы обучения: очную, очно-заочную и заочную. Но с 2021 г. вступают в силу новые федеральные государственные стандарты высшего образования, согласно которым обучение по определенным программам бакалавриата в заочной форме допускается только при получении второго или последующего высшего образования. Чем так плохо заочное образование и почему дистанционное обучение не то же самое?

Давайте углубимся в историю. В 1856 г. в Германии преподаватели Берлинского университета организовали курсы по изучению иностранных языков посредством почтовой связи. Учиться таким образом могли только те, у кого уже было свидетельство об образовании. В то время подобная форма обучения справедливо рассматривалась лишь в качестве способа повышения квалификации работающих специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных