Диплом вместо знаний

Сегодня все больше высших учебных заведений отказываются от заочного обучения. И это объясняется просто: этот формат передачи знаний изжил себя уже давно и мы видим явный тренд, указывающий на полный отказ от него. Закон «Об образовании» предусматривает три формы обучения: очную, очно-заочную и заочную. Но с 2021 г. вступают в силу новые федеральные государственные стандарты высшего образования, согласно которым обучение по определенным программам бакалавриата в заочной форме допускается только при получении второго или последующего высшего образования. Чем так плохо заочное образование и почему дистанционное обучение не то же самое?