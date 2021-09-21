На пути к «Океании»

В последние 70 лет интеграционные процессы, основанные на самых разных принципах, затрагивают все регионы и народы. Но англосаксонских союзов в этот период не возникало. Такую интеграцию во многом тормозило членство Британии в Евросоюзе (ЕС): базовая страна англосаксонского мира сама была участником, причем далеко не главным, другой интеграционной группы. Но после выхода из ЕС в январе 2020 г. ничто не мешает Лондону запустить свой интеграционный проект на базе бывшей Британской империи.