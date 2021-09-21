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На пути к «Океании»

Превратится ли AUCUS в единый англосаксонский блок
Алексей Фененко , доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ
Tom Brenner / Reuters

Формирование трехстороннего альянса США, Великобритании и Австралии можно рассматривать не только как новый этап американской политики сдерживания Китая. Можно усмотреть в этом объединении и нечто большее: создание задела для формирования нового англосаксонского альянса, а возможно, интеграционного блока.

В последние 70 лет интеграционные процессы, основанные на самых разных принципах, затрагивают все регионы и народы. Но англосаксонских союзов в этот период не возникало. Такую интеграцию во многом тормозило членство Британии в Евросоюзе (ЕС): базовая страна англосаксонского мира сама была участником, причем далеко не главным, другой интеграционной группы. Но после выхода из ЕС в январе 2020 г. ничто не мешает Лондону запустить свой интеграционный проект на базе бывшей Британской империи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных