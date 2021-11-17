Салют над МКС

Выбор мишени с такой орбитой (465 км в перигее и 490 км в апогее) предосудительным считают не только американцы, но и отечественные эксперты. По мнению бывшего директора профильного 4-го НИИ Минобороны генерала в отставке Владимира Дворкина, создание такого облака обломков можно назвать неосторожным. Спутник «Целина-Д», который запустили тоже из «Плесецка», летал, разумеется, в другой орбитальной плоскости, нежели МКС, но его орбита была всего на несколько десятков километров выше. И, вероятно, существует угроза, что эти обломки могут встретиться не только с МКС, но и с другими низкоорбитальными спутниками, которых вокруг Земли становится все больше. К таким аппаратам относятся, например, спутники системы Starlink компании SpaceX или спутники схожей системы OneWeb, запускаемые, кстати, российскими носителями. Впрочем, Минобороны России утверждает, что орбиты обломков просчитаны, сами они сопровождаются средствами контроля и не представляют угрозы для МКС или спутников. Само испытание российские военные объясняют необходимостью иметь оружие против систем, которые могут наносить удары из космоса, приводя в пример беспилотный американский шатл Х-37.