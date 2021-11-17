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Салют над МКС

Какую цель поразила новейшая российская ракета
Алексей Никольский
Поскольку попасть ракетой с Земли в спутник гораздо проще, чем в боеголовку, противоспутниковое наземное ракетное вооружение – частный случай противоракетной обороны. Возможно, испытанная ракета относится к какой-то из таких систем, шифры которых иногда называются в отечественной и зарубежной печати, – «Нудоль» (на фото), «Аэростат» или совсем недавно С-550 / Минобороны

Испытания противоспутниковой ракеты, произведенные Россией 14 ноября, официальные американские лица объявили безответственными и угрожающими Международной космической станции (МКС). Экипажу станции 15 ноября действительно приходилось укрываться в космических кораблях из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Более 1500 обломков этого мусора, по оценке американцев, образовалось после попадания официально не названной ракеты в запущенный в 1982 г. и давно не работающий советский спутник радиотехнической разведки «Целина-Д». О деталях испытаний с указанием их предназначения Россия никого не предупреждала, были только объявлены опасные из-за пусков ракет районы для авиации в районе морей Баренцева и Лаптевых. Запуск проводился с военного космодрома «Плесецк». Эксперты предположили, что речь идет о ракете А-235.

Выбор мишени с такой орбитой (465 км в перигее и 490 км в апогее) предосудительным считают не только американцы, но и отечественные эксперты. По мнению бывшего директора профильного 4-го НИИ Минобороны генерала в отставке Владимира Дворкина, создание такого облака обломков можно назвать неосторожным. Спутник «Целина-Д», который запустили тоже из «Плесецка», летал, разумеется, в другой орбитальной плоскости, нежели МКС, но его орбита была всего на несколько десятков километров выше. И, вероятно, существует угроза, что эти обломки могут встретиться не только с МКС, но и с другими низкоорбитальными спутниками, которых вокруг Земли становится все больше. К таким аппаратам относятся, например, спутники системы Starlink компании SpaceX или спутники схожей системы OneWeb, запускаемые, кстати, российскими носителями. Впрочем, Минобороны России утверждает, что орбиты обломков просчитаны, сами они сопровождаются средствами контроля и не представляют угрозы для МКС или спутников. Само испытание российские военные объясняют необходимостью иметь оружие против систем, которые могут наносить удары из космоса, приводя в пример беспилотный американский шатл Х-37.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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