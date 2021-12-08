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Реально ли отключить Россию от SWIFT

Разговоры об этом стимулируют поиск альтернатив
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО
Chris Helgren / Reuters

CNN сообщает, что администрация президента США вновь рассматривает среди возможных антироссийских санкций отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Скорее всего, угрозы в части отключения от финансовой инфраструктуры такой крупной и интегрированной в глобальные экономические связи державы, как Россия, носят популистский характер и имеют своей реальной целью подготовку переговорной позиции. Но в любом случае они стимулируют российских участников внешнеэкономической деятельности, их зарубежных контрагентов, а также обслуживающие финансовые организации задуматься о наличии альтернатив.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных