Реально ли отключить Россию от SWIFT

Скорее всего, угрозы в части отключения от финансовой инфраструктуры такой крупной и интегрированной в глобальные экономические связи державы, как Россия, носят популистский характер и имеют своей реальной целью подготовку переговорной позиции. Но в любом случае они стимулируют российских участников внешнеэкономической деятельности, их зарубежных контрагентов, а также обслуживающие финансовые организации задуматься о наличии альтернатив.