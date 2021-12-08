Реально ли отключить Россию от SWIFT

Реально ли отключить Россию от SWIFTРазговоры об этом стимулируют поиск альтернатив
CNN сообщает, что администрация президента США вновь рассматривает среди возможных антироссийских санкций отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.
Скорее всего, угрозы в части отключения от финансовой инфраструктуры такой крупной и интегрированной в глобальные экономические связи державы, как Россия, носят популистский характер и имеют своей реальной целью подготовку переговорной позиции. Но в любом случае они стимулируют российских участников внешнеэкономической деятельности, их зарубежных контрагентов, а также обслуживающие финансовые организации задуматься о наличии альтернатив.
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