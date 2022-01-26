Войны не будет

Точная численность развернутых на границе российских войск неизвестна: называются цифры в диапазоне от 100 000 до 150 000 человек. Никто, однако, не пишет, что не менее, а скорее заметно более половины этих сил, даже по максимальной оценке, – это развернутые частично с 2014 г., а частично еще в советское время части и соединения, находящиеся в пунктах постоянной дислокации. Это и недавно созданные на ставшей опасной границе с Украиной 144-я, 3-я и 150-я мотострелковые дивизии, и находящаяся в Крыму 810-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты, находящаяся там же бывшая украинская 125-я отдельная бригада береговой обороны, 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, части которой есть и в Крыму, и в Новороссийске. Авторы карт в газетах часто относят к «силам вторжения» и находящуюся в стадии формирования из бригады 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию в Волгограде, от которого до украинской границы по прямой более 350 км.