Войны не будет

Войны не будетОпасность представляют случайные инциденты, но и их не видно
Война никогда не является неизбежной. Существует немало примеров, как ее удавалось избежать, казалось бы, в последний момент. Но она точно невозможна в современную эпоху, пока не сделаны необходимые военные приготовления. Сделаны ли они Россией в отношении Украины, в чем ее непрерывно обвиняют средства массовой информации и политики стран НАТО с ноября прошлого года?
Точная численность развернутых на границе российских войск неизвестна: называются цифры в диапазоне от 100 000 до 150 000 человек. Никто, однако, не пишет, что не менее, а скорее заметно более половины этих сил, даже по максимальной оценке, – это развернутые частично с 2014 г., а частично еще в советское время части и соединения, находящиеся в пунктах постоянной дислокации. Это и недавно созданные на ставшей опасной границе с Украиной 144-я, 3-я и 150-я мотострелковые дивизии, и находящаяся в Крыму 810-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты, находящаяся там же бывшая украинская 125-я отдельная бригада береговой обороны, 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, части которой есть и в Крыму, и в Новороссийске. Авторы карт в газетах часто относят к «силам вторжения» и находящуюся в стадии формирования из бригады 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию в Волгограде, от которого до украинской границы по прямой более 350 км.