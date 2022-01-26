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Войны не будет

Опасность представляют случайные инциденты, но и их не видно
Алексей Никольский
Максим Стулов / Ведомости

Война никогда не является неизбежной. Существует немало примеров, как ее удавалось избежать, казалось бы, в последний момент. Но она точно невозможна в современную эпоху, пока не сделаны необходимые военные приготовления. Сделаны ли они Россией в отношении Украины, в чем ее непрерывно обвиняют средства массовой информации и политики стран НАТО с ноября прошлого года?

Точная численность развернутых на границе российских войск неизвестна: называются цифры в диапазоне от 100 000 до 150 000 человек. Никто, однако, не пишет, что не менее, а скорее заметно более половины этих сил, даже по максимальной оценке, – это развернутые частично с 2014 г., а частично еще в советское время части и соединения, находящиеся в пунктах постоянной дислокации. Это и недавно созданные на ставшей опасной границе с Украиной 144-я, 3-я и 150-я мотострелковые дивизии, и находящаяся в Крыму 810-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты, находящаяся там же бывшая украинская 125-я отдельная бригада береговой обороны, 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, части которой есть и в Крыму, и в Новороссийске. Авторы карт в газетах часто относят к «силам вторжения» и находящуюся в стадии формирования из бригады 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию в Волгограде, от которого до украинской границы по прямой более 350 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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