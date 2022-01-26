Другого качества стройка

Другого качества стройкаКак решить кадровый вопрос в строительной отрасли
Политики говорят о необходимости убрать со стройки мигрантов. «Другого качества людей» на такие работы поручил привлечь мэр Москвы Сергей Собянин. Его заместитель Андрей Бочкарев сообщал ранее, что готовятся меры, которые позволят отказаться от использования иностранных рабочих на стройках столицы. В том же ключе высказался глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, предложив привлекать рабочих из регионов вместо иностранцев.
Реально ли это сделать, не парализовав работу строительной отрасли? Наиболее частая реакция строителей на такие заявления – шок от необходимости резко увеличить расходы на оплату труда в условиях роста ипотечной ставки и падения спроса на жилье.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам