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Другого качества стройка

Как решить кадровый вопрос в строительной отрасли
Дмитрий Борисов , основатель и СЕО проекта Rerooms.ru
Максим Стулов / Ведомости

Политики говорят о необходимости убрать со стройки мигрантов. «Другого качества людей» на такие работы поручил привлечь мэр Москвы Сергей Собянин. Его заместитель Андрей Бочкарев сообщал ранее, что готовятся меры, которые позволят отказаться от использования иностранных рабочих на стройках столицы. В том же ключе высказался глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, предложив привлекать рабочих из регионов вместо иностранцев.

Реально ли это сделать, не парализовав работу строительной отрасли? Наиболее частая реакция строителей на такие заявления – шок от необходимости резко увеличить расходы на оплату труда в условиях роста ипотечной ставки и падения спроса на жилье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных