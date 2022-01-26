Другого качества стройка

Политики говорят о необходимости убрать со стройки мигрантов. «Другого качества людей» на такие работы поручил привлечь мэр Москвы Сергей Собянин. Его заместитель Андрей Бочкарев сообщал ранее, что готовятся меры, которые позволят отказаться от использования иностранных рабочих на стройках столицы. В том же ключе высказался глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, предложив привлекать рабочих из регионов вместо иностранцев.