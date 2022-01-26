Чего стоит ожидать от переворота в Буркина-Фасо

Нельзя сказать, что переворот стал неожиданностью: они происходят в этой стране с удручающей регулярностью. Нынешнему предшествовали массовые демонстрации, участники которых обвиняли правительство в неспособности справиться с повстанцами-исламистами: в 2021 г. от рук террористов погибло не меньше 2000 человек, а 1,5 млн стали беженцами. Непосредственной причиной возмущения стало очередное массовое убийство исламистами военных и гражданских на севере страны, а поводом для недовольства военных – прекращение выдачи продовольственных пайков.