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Чего стоит ожидать от переворота в Буркина-Фасо

Надежды на формирование в Сахеле пророссийского военно-политического пояса не имеют оснований
Евгений Трифонов , политолог
Vincent Bado / REUTERS

В Буркина-Фасо, одной из самых бедных стран Африки, произошел переворот. Военные отстранили президента Рока Марка Кристиана Каборе и объявили о переходе власти к «Патриотическому движению за охрану и восстановление». Руководителем движения участники выступления назвали подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибу.

Нельзя сказать, что переворот стал неожиданностью: они происходят в этой стране с удручающей регулярностью. Нынешнему предшествовали массовые демонстрации, участники которых обвиняли правительство в неспособности справиться с повстанцами-исламистами: в 2021 г. от рук террористов погибло не меньше 2000 человек, а 1,5 млн стали беженцами. Непосредственной причиной возмущения стало очередное массовое убийство исламистами военных и гражданских на севере страны, а поводом для недовольства военных – прекращение выдачи продовольственных пайков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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