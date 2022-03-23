Дайте удочку, а не рыбу

Правительство постепенно дорабатывает и по частям обнародует план экстренных мер поддержки бизнеса в условиях внешних ограничений. Набор основных мер очень напоминает антиковидный: льготные кредиты по госпрограммам (все равно намного более дорогие, чем были до 1 марта 2022 г.), кредитные каникулы, в некоторых случаях – госгарантии по кредитам. Между тем эффект от санкций практически для всех сфер российского бизнеса несопоставим с эффектом пандемии. Более того, пандемия выявила, что у малого бизнеса не было собственных денег, чтобы пережить даже 2–3 месяца без работы.