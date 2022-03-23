Дайте удочку, а не рыбу

Дайте удочку, а не рыбуВ какой поддержке нуждается российский бизнес в условиях санкций
Поддержка российского бизнеса льготными кредитами и кредитными каникулами, которую сейчас предлагает государство, безусловно, нужна и важна. Но беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась Россия, требуют от государственных органов изменения самого отношения к бизнесу. Главной мерой поддержки в новых условиях должен стать режим наибольшего благоприятствования предпринимателям со стороны государства, снятие административных и фискальных барьеров. Сейчас ключевая задача государства – не только помогать бизнесу, но и не мешать ему.
Правительство постепенно дорабатывает и по частям обнародует план экстренных мер поддержки бизнеса в условиях внешних ограничений. Набор основных мер очень напоминает антиковидный: льготные кредиты по госпрограммам (все равно намного более дорогие, чем были до 1 марта 2022 г.), кредитные каникулы, в некоторых случаях – госгарантии по кредитам. Между тем эффект от санкций практически для всех сфер российского бизнеса несопоставим с эффектом пандемии. Более того, пандемия выявила, что у малого бизнеса не было собственных денег, чтобы пережить даже 2–3 месяца без работы.