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Дайте удочку, а не рыбу

В какой поддержке нуждается российский бизнес в условиях санкций
Алексей Кожевников , вице-президент «Опоры России»
Евгений Разумный / Ведомости

Поддержка российского бизнеса льготными кредитами и кредитными каникулами, которую сейчас предлагает государство, безусловно, нужна и важна. Но беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась Россия, требуют от государственных органов изменения самого отношения к бизнесу. Главной мерой поддержки в новых условиях должен стать режим наибольшего благоприятствования предпринимателям со стороны государства, снятие административных и фискальных барьеров. Сейчас ключевая задача государства – не только помогать бизнесу, но и не мешать ему.

Правительство постепенно дорабатывает и по частям обнародует план экстренных мер поддержки бизнеса в условиях внешних ограничений. Набор основных мер очень напоминает антиковидный: льготные кредиты по госпрограммам (все равно намного более дорогие, чем были до 1 марта 2022 г.), кредитные каникулы, в некоторых случаях – госгарантии по кредитам. Между тем эффект от санкций практически для всех сфер российского бизнеса несопоставим с эффектом пандемии. Более того, пандемия выявила, что у малого бизнеса не было собственных денег, чтобы пережить даже 2–3 месяца без работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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