Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Ритейл спасет от безработицы

Розница остро нуждается в новых кадрах
Николай Гальянов , генеральный директор платформы «Моя смена»
Евгений Разумный / Ведомости

Внезапный уход десятков западных компаний с российского рынка ритейла высвободил огромную массу людей, сделав их потенциально безработными. Бывшим сотрудникам обещают какое-то время выплачивать зарплату, однако им все равно придется искать новый доход. Казалось бы, вот она, угроза массовой безработицы в рядах линейного персонала. Но рынок ритейла, и без того испытывающий кадровый голод, готов поглотить всех желающих занять свободные места в стройных рядах синих воротничков. После ухода зарубежных игроков на рынке труда высвободится до 200 000 человек, из которых большая часть – сотрудники ритейла.

Сейчас укомплектованность штата торговых сетей в среднем составляет 85% от нормы, и розница остро нуждается в новых кадрах, которых и так не хватает со времен пандемии и оттока мигрантов. А с учетом вполне ожидаемых резких скачков спроса на потребительские товары этот вопрос становится острее, так как достаточность персонала в торговом зале в пиковые периоды позволяет сетям увеличить выручку на 10% за счет высокой скорости обслуживания и грамотного построения рабочих графиков. Для федеральных сетей, оборот которых исчисляется миллиардами, это внушительный куш, за который стоит побороться. Так что уже готовые и обученные работники розницы сегодня – это лакомый кусочек для сетевых магазинов во всех сферах.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных