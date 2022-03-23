Ритейл спасет от безработицы

Ритейл спасет от безработицыРозница остро нуждается в новых кадрах
Внезапный уход десятков западных компаний с российского рынка ритейла высвободил огромную массу людей, сделав их потенциально безработными. Бывшим сотрудникам обещают какое-то время выплачивать зарплату, однако им все равно придется искать новый доход. Казалось бы, вот она, угроза массовой безработицы в рядах линейного персонала. Но рынок ритейла, и без того испытывающий кадровый голод, готов поглотить всех желающих занять свободные места в стройных рядах синих воротничков. После ухода зарубежных игроков на рынке труда высвободится до 200 000 человек, из которых большая часть – сотрудники ритейла.
Сейчас укомплектованность штата торговых сетей в среднем составляет 85% от нормы, и розница остро нуждается в новых кадрах, которых и так не хватает со времен пандемии и оттока мигрантов. А с учетом вполне ожидаемых резких скачков спроса на потребительские товары этот вопрос становится острее, так как достаточность персонала в торговом зале в пиковые периоды позволяет сетям увеличить выручку на 10% за счет высокой скорости обслуживания и грамотного построения рабочих графиков. Для федеральных сетей, оборот которых исчисляется миллиардами, это внушительный куш, за который стоит побороться. Так что уже готовые и обученные работники розницы сегодня – это лакомый кусочек для сетевых магазинов во всех сферах.