Ритейл спасет от безработицы

Сейчас укомплектованность штата торговых сетей в среднем составляет 85% от нормы, и розница остро нуждается в новых кадрах, которых и так не хватает со времен пандемии и оттока мигрантов. А с учетом вполне ожидаемых резких скачков спроса на потребительские товары этот вопрос становится острее, так как достаточность персонала в торговом зале в пиковые периоды позволяет сетям увеличить выручку на 10% за счет высокой скорости обслуживания и грамотного построения рабочих графиков. Для федеральных сетей, оборот которых исчисляется миллиардами, это внушительный куш, за который стоит побороться. Так что уже готовые и обученные работники розницы сегодня – это лакомый кусочек для сетевых магазинов во всех сферах.