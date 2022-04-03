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Треть регионов ожидает рост инвестиций

Растет вероятность масштабного перераспределения капитала и трудовых ресурсов между регионами
Арсений Китаев Дмитрий Сухоруков
Максим Стулов / Ведомости

Российская экономика сегодня переживает изменения беспрецедентного характера. Например, приостановили свою деятельность или ушли с отечественного рынка лидеры ряда отраслей, у части компаний существенно снизился объем продаж. Как результат, консенсус экспертов, опрошенных Банком России, ожидает существенного (-8%) снижения темпов экономического роста в 2022 г. Оставаясь в русле такого прогноза, мы отмечаем разнонаправленное влияние происходящих экономических процессов на развитие отраслей экономики России и, как следствие, разнонаправленную динамику развития региональных экономик.

В контексте этих изменений в вероятно выигрышном положении окажется 31 российский регион, в структуре экономики которого большая доля востребованных и небольшая доля пострадавших отраслей и в котором сконцентрировано около половины рабочих мест страны. В свою очередь, 33 региона, формирующих порядка 40% рабочих мест в России, возможно, войдут в состав проигравших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных