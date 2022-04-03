Треть регионов ожидает рост инвестиций

Российская экономика сегодня переживает изменения беспрецедентного характера. Например, приостановили свою деятельность или ушли с отечественного рынка лидеры ряда отраслей, у части компаний существенно снизился объем продаж. Как результат, консенсус экспертов, опрошенных Банком России, ожидает существенного (-8%) снижения темпов экономического роста в 2022 г. Оставаясь в русле такого прогноза, мы отмечаем разнонаправленное влияние происходящих экономических процессов на развитие отраслей экономики России и, как следствие, разнонаправленную динамику развития региональных экономик.