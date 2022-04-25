Криптовалютное убежище

Криптовалютное убежищеКак переводить и хранить цифровые активы с учетом блокировок российских счетов
Введенные в отношении россиян санкции заставили многих обратить внимание на криптовалюту. Вопреки расхожему убеждению, криптовалюта не запрещена полностью в России. В соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах» (259-ФЗ) резиденты РФ и юридические лица, зарегистрированные на территории нашей страны, не могут выпускать криптовалюты на российских финансовых площадках и получать их в качестве оплаты работ, товаров и услуг. То есть купить хлеб или получить юридическую консультацию за криптовалюту законно не получится. Но покупка криптовалюты не запрещена. Цифровой актив можно покупать, дарить, завещать.
Даже если вы потеряли все физические носители, связывающие вас с вашей криптовалютой, вы всегда сможете восстановить доступ с любого устройства, выходящего в интернет, – для этого достаточно лишь запомнить уникальную фразу.
Многие криптобиржи ввели ограничения для российских граждан и начали блокировать их счета и аккаунты. Например, BTC-Alpha прекратила работу с российскими пользователями, площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты, платформа CEX IO приостановила регистрацию новых пользователей из России и Белоруссии.