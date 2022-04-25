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Криптовалютное убежище

Как переводить и хранить цифровые активы с учетом блокировок российских счетов
Юрий Брисов , основатель компании LFCS
Вариант судебного разбирательства не является оптимальным в рамках сложившейся геополитической ситуации / Андрей Гордеев / Ведомости

Введенные в отношении россиян санкции заставили многих обратить внимание на криптовалюту. Вопреки расхожему убеждению, криптовалюта не запрещена полностью в России. В соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах» (259-ФЗ) резиденты РФ и юридические лица, зарегистрированные на территории нашей страны, не могут выпускать криптовалюты на российских финансовых площадках и получать их в качестве оплаты работ, товаров и услуг. То есть купить хлеб или получить юридическую консультацию за криптовалюту законно не получится. Но покупка криптовалюты не запрещена. Цифровой актив можно покупать, дарить, завещать.

Даже если вы потеряли все физические носители, связывающие вас с вашей криптовалютой, вы всегда сможете восстановить доступ с любого устройства, выходящего в интернет, – для этого достаточно лишь запомнить уникальную фразу.

Многие криптобиржи ввели ограничения для российских граждан и начали блокировать их счета и аккаунты. Например, BTC-Alpha прекратила работу с российскими пользователями, площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты, платформа CEX IO приостановила регистрацию новых пользователей из России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных