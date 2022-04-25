Криптовалютное убежище

Введенные в отношении россиян санкции заставили многих обратить внимание на криптовалюту. Вопреки расхожему убеждению, криптовалюта не запрещена полностью в России. В соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах» (259-ФЗ) резиденты РФ и юридические лица, зарегистрированные на территории нашей страны, не могут выпускать криптовалюты на российских финансовых площадках и получать их в качестве оплаты работ, товаров и услуг. То есть купить хлеб или получить юридическую консультацию за криптовалюту законно не получится. Но покупка криптовалюты не запрещена. Цифровой актив можно покупать, дарить, завещать.