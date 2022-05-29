Вызов для нового владельца McDonald’s

Вызов для нового владельца McDonald’sМагия бренда в России быстро развеется, а на раскрутку нового потребуется много времени и денег
Никто из российских бизнесменов еще не сталкивался с задачей контроля за крупнейшей федеральной сетью общепита. Успех новых собственников сети McDonald’s зависит от соблюдения ими обязательств по отношению к сотрудникам, потребителям, контрагентам и, вероятно, от возможности обращаться за господдержкой.
Среди западных компаний, заявивших о прекращении своих российских операций, McDonald’s заслуживает отдельного внимания. Ведь Россия занимала 10-е место в мире по числу ресторанов компании. Для сравнения: в таких густонаселенных странах, как Мексика, Индия, Индонезия, Египет, их в разы меньше.
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