Вызов для нового владельца McDonald’s

Никто из российских бизнесменов еще не сталкивался с задачей контроля за крупнейшей федеральной сетью общепита. Успех новых собственников сети McDonald’s зависит от соблюдения ими обязательств по отношению к сотрудникам, потребителям, контрагентам и, вероятно, от возможности обращаться за господдержкой.