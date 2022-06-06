Между Сциллой диктатуры и Харибдой анархии

Поправки сокращают полномочия главы государства и утверждают его беспартийный статус, увеличивают роль парламента, предусматривают создание Конституционного суда, отменяют смертную казнь, расширяют права регионов и ослабляют ограничения для участия партий в выборах. Все эти изменения важны, но главное – это исключение из основного закона упоминаний об особом статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Казахстанцы пришли на избирательные участки в первую очередь ради того, чтобы высказаться за отстранение от власти бывшего елбасы (национального лидера) и его окружения.