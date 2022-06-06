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Между Сциллой диктатуры и Харибдой анархии

Зачем в Казахстане провели референдум по поправкам в конституцию
Евгений Трифонов , политолог
Прошедший в Казахстане референдум – это попытка власти провести республику между Сциллой диктатуры и Харибдой анархии / Reuters

Референдум в Казахстане по поправкам в конституцию страны состоялся. На избирательные участки пришло 68% избирателей, 77% из которых поддержали предложенные изменения.

Поправки сокращают полномочия главы государства и утверждают его беспартийный статус, увеличивают роль парламента, предусматривают создание Конституционного суда, отменяют смертную казнь, расширяют права регионов и ослабляют ограничения для участия партий в выборах. Все эти изменения важны, но главное – это исключение из основного закона упоминаний об особом статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Казахстанцы пришли на избирательные участки в первую очередь ради того, чтобы высказаться за отстранение от власти бывшего елбасы (национального лидера) и его окружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных