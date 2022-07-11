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МСП способно стимулировать потребительский спрос

От «мер поддержки» малого бизнеса государство должно перейти к созданию среды для предпринимательства
Алексей Кожевников , вице-президент «Опоры России»
В большинстве опросов предприятия малого бизнеса голосуют за снижение налоговой нагрузки / Андрей Гордеев / Ведомости

Запрос на перемены в экономике назрел, и сама экономическая модель явно требует переосмысления. И дело даже не в санкциях. Они лишь триггер, запустивший внутреннюю мобилизацию экономики на короткий период. Гораздо важнее, что будет дальше – через год, пять, десять. Сумеем ли мы все вместе – бизнес, власть, общество – успешно пройти через период структурной трансформации и построить прообраз новой национальной экономики с мощным производством, развитой сферой услуг и торговли, опорой на предпринимателей и частные компании разных масштабов.

Мы часто киваем на развитые страны, где МСП создают значимую долю ВВП. Да, надо равняться на лучших. В нашей стране показатель МСП не растет и в последние годы колеблется в районе 20% ВВП. При этом неуклонно падает количество субъектов малого и среднего бизнеса. Если в конце 2018 г. в России было 251 730 компаний малого бизнеса, то в апреле 2022 г. – на 40 000 меньше. Практически не растет и количество микропредприятий. Попытки записывать в малый бизнес самозанятых (по официальным данным, их насчитывалось в начале 2022 г. 4,2 млн человек) нельзя признать корректными – хотя бы потому, что большинство из них не создают рабочие места и пока не показывают значительных для экономики финансовых оборотов. Это среда профессионалов, которые в отличие от бизнеса не ориентированы на рост и масштабирование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных