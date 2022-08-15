России нужно сосредоточиться на автономном развитии спорта

России нужно сосредоточиться на автономном развитии спортаПочему крымским командам место в российской футбольной семье
Крым – часть России с абсолютно равными возможностями, но крымские футбольные клубы почему-то чувствуют себя в роли падчерицы, хотя должны быть родными детьми. Это непонятно и самим спортсменам, и их болельщикам. В России чуть ли не каждый второй смотрит футбол, болеет за любимую команду. Но мы видим нечто похожее на дискриминацию крымского футбола, которому якобы не место в российском чемпионате. Сложно понять, почему целый российский регион профессионального футбола лишают и возможности побед, и любви болельщиков.
Напомню, что Крым наш с 2014 г., но до начала СВО далеко не все признавали этот факт. Все это время некоторые банки не спешили в Крым, опасаясь западных санкций. То же самое касается крупнейших российских операторов сотовой связи. С интеграцией крымского футбола не спешили, постоянно оглядываясь на мнение УЕФА и ФИФА, которые диктовали свои условия, «не признавая» Крым.
Некоторые наши футбольные функционеры, высказываются в том духе, что Крым, конечно, наш, но футбол – «это другое», ведь Российская федерация футбола – член ФИФА и УЕФА*. Но в каком смысле «другое»? Разницы между спортом и политикой больше нет. Нам четко показали, что спортивные соревнования стали сегодня трибуной для политиканов на Западе. И нам тоже пора перестать делать вид, что мухи (спорт) отдельно, а котлеты (политика) отдельно.
С началом специальной военной операции России на Украине поток санкций в отношении всего российского спорта и футбола в частности побил все мировые рекорды. От международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА наши сборные команды были отстранены на 1 год. Главная мужская сборная по футболу не попала на чемпионат мира, Лигу наций, Еврокубки сезона 2022/23.
Тотальные санкции Запада после начала спецоперации должны были объединить футбольное сообщество и окончательно сжечь мосты – стать сигналом, что обратной дороги к торгу с Западом о статусе полуострова не будет никогда. Пока жива Россия, Крым не просто наш, Крым – это Россия без всяких оговорок. Причем мосты начали первыми жечь они: российский спорт за минувшие месяцы не просто был изолирован от зарубежных соревнований – русофобия вообще стала официальной политикой фактически всех международных спортивных федераций.
В таких условиях продолжается заморозка интеграции всех команд в российский чемпионат. Кто-то наивно полагает, что все антироссийское давление быстро ослабнет и можно будет вернуться то ли к диалогу, то ли к торгу с Западом. Но этого не будет никогда. Мы верили, что отстранение Олимпийской команды России – это разовое явление, которое можно преодолеть. Итогом этой доверчивости стал недопуск российских паралимпийцев на Игры. Как показала жизнь, соглашательство с позицией европейских организаций не только не снимает санкции, но и притупляет ощущение простого факта, что Европа пытается опустить новый железный занавес. Заигрывание с ней – это издевательство над нашими спортсменами.
Можно продолжать оглядываться на ФИФА и УЕФА, которые уже подвергли нас санкциям, а можно принять тот факт, что мировой спорт в перспективе невозможен без России. Поэтому, пока международные организации из-за антироссийской ненависти убивают мировое спортивное движение, нам нужно заняться собой – сосредоточиться на автономном развитии российского спорта.
Это не означает уход в спортивную изоляцию. Это значит, что мы можем воспользоваться случаем и сосредоточиться на создании массового спортивного движения. Занятия спортом и физкультурой должны стать частью образования. А вершина этого движения – российский спорт высших достижений. Он будет развиваться и неизбежно привлекать внимание других стран, свободных от санкционного шантажа. Российский спорт должен не выживать, а задавать мировые спортивные тренды и стандарты. У нас все для этого есть.
* И. о. президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил 7 июля, что не видит возможностей для включения крымских команд в состав Российского футбольного союза (РФС). Он объяснил это тем, что «на сегодняшний день РФС является членом УЕФА и ФИФА» и возможностей для включения крымчан в РФС сейчас нет.