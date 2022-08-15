России нужно сосредоточиться на автономном развитии спорта

В таких условиях продолжается заморозка интеграции всех команд в российский чемпионат. Кто-то наивно полагает, что все антироссийское давление быстро ослабнет и можно будет вернуться то ли к диалогу, то ли к торгу с Западом. Но этого не будет никогда. Мы верили, что отстранение Олимпийской команды России – это разовое явление, которое можно преодолеть. Итогом этой доверчивости стал недопуск российских паралимпийцев на Игры. Как показала жизнь, соглашательство с позицией европейских организаций не только не снимает санкции, но и притупляет ощущение простого факта, что Европа пытается опустить новый железный занавес. Заигрывание с ней – это издевательство над нашими спортсменами.