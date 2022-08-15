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Покупать стоит того, кто покупает

Это сейчас одна из наиболее понятных инвестиционных историй на российском рынке акций
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»
Евгений Разумный / Ведомости

Условия изоляции заставляют иностранные компании уходить с рынка. В отдельных секторах российские компании выигрывают за счет потенциального роста рыночной доли, в других – появляется возможность задешево приобрести привлекательные активы. На текущий момент распродажа активов не приняла массового характера. Такие лакомые кусочки, как, например, доля BP в «Роснефти» (19,75% в акционерном капитале) или электрогенерирующая компания «Юнипро», принадлежащая немецкой Uniper, до сих пор остаются под контролем недружественных инвесторов.

Похоже, иностранные компании не торопятся избавиться от российских активов из-за экстремально высокого дисконта, который сейчас существует при реализации сделки. Одним из наиболее ярких примеров является продажа золоторудных месторождений на Чукотке канадской компанией Kinross Gold. Первоначально стоимость сделки должна была составить порядка $680 млн равными платежами в течение пяти лет при оценке, которая предполагает дисконт более чем в 50%. Стоимость сделки была скорректирована до $340 млн (из которых $300 млн выплачивается сразу) после рассмотрения ее специально сформированной подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных