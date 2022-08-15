Покупать стоит того, кто покупает

Похоже, иностранные компании не торопятся избавиться от российских активов из-за экстремально высокого дисконта, который сейчас существует при реализации сделки. Одним из наиболее ярких примеров является продажа золоторудных месторождений на Чукотке канадской компанией Kinross Gold. Первоначально стоимость сделки должна была составить порядка $680 млн равными платежами в течение пяти лет при оценке, которая предполагает дисконт более чем в 50%. Стоимость сделки была скорректирована до $340 млн (из которых $300 млн выплачивается сразу) после рассмотрения ее специально сформированной подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.