«Платон» для всех

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Пять лет назад лорд Саймон Вулфсон, CEO компании Next, и британский аналитический центр Policy Exchange учредили премию Вулфсона по экономике – своеобразный инженерный экономический «нобель». Премию в 250 000 фунтов стерлингов присуждают за лучшее предложение по усовершенствованию экономической политики, решение важных экономических проблем практического толка, которые пока еще не являются предметом широкого публичного обсуждения.

В 2012 г. премию присудили команде исследовательской компании Capital Economics, возглавляемой экономистом Роджером Бутлом, за лучший сценарий роспуска еврозоны. Это активно освещалось российскими СМИ. Бутла премия даже вдохновила на написание бестселлера The Trouble with Europe. В нем не только объясняется, почему не работает ЕС, но и как Brexit поможет реформировать европейскую экономику. С тех пор премию присуждали еще два раза, но у нас про нее почему-то забыли. Наверное, потому, что еврозона и ныне там. Между тем в 2017 г. премия была присуждена за предложение по эффективному решению проблемы налогообложения автовладельцев – актуальная тема для правительства любой страны.