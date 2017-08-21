Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Правила игры: «Платон» для всех

«Платон» для всех

Вулфсоновская премия по экономике 2017 года была присуждена за реформу транспортных налогов
Максим Буев

Пять лет назад лорд Саймон Вулфсон, CEO компании Next, и британский аналитический центр Policy Exchange учредили премию Вулфсона по экономике – своеобразный инженерный экономический «нобель». Премию в 250 000 фунтов стерлингов присуждают за лучшее предложение по усовершенствованию экономической политики, решение важных экономических проблем практического толка, которые пока еще не являются предметом широкого публичного обсуждения.

В 2012 г. премию присудили команде исследовательской компании Capital Economics, возглавляемой экономистом Роджером Бутлом, за лучший сценарий роспуска еврозоны. Это активно освещалось российскими СМИ. Бутла премия даже вдохновила на написание бестселлера The Trouble with Europe. В нем не только объясняется, почему не работает ЕС, но и как Brexit поможет реформировать европейскую экономику. С тех пор премию присуждали еще два раза, но у нас про нее почему-то забыли. Наверное, потому, что еврозона и ныне там. Между тем в 2017 г. премия была присуждена за предложение по эффективному решению проблемы налогообложения автовладельцев – актуальная тема для правительства любой страны.

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