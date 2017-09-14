Настоящий итог выборов

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В тот момент, когда я печатаю эти строки, жители Тимирязевского района начинают собираться у здания своей территориальной избирательной комиссии (ТИК), чтобы потребовать вернуть их голоса тому кандидату, которому они предназначались.

Речь идет о странном «пересчете» бюллетеней с 435-го участка наутро после выборов в помещении ТИК, в результате которого у кандидата от «Единой России» Марины Москвиной оказалось на 28 голосов больше. Это позволило ей занять место в победной пятерке, вытеснив оттуда члена команды активистов района Ольгу Смирнову и лишив всю команду завоеванного ими большинства в 8 из 15 голосов в собрании. Примечательно, что сама Москвина, по рассказам очевидцев, присутствовала на участке во время первичного подсчета и не оспаривала его результат.

Двумя днями раньше независимые кандидаты и наблюдатели Измайлова уже показали, что с ними так нельзя: под утро понедельника им удалось пресечь попытку фальсификации результатов голосования, давшего им 9 из 12 депутатских мест. Около четырех часов они – в какой-то момент вместе с вызванной оперативно-следственной группой – искали сбежавшую с протоколами председателя УИК. Председатель была найдена в итоге в кабинете главы управы. Изменить зафиксированные наблюдателями результаты голосования она либо не успела, либо не решилась.

Многолетняя история выборов разного уровня в России показывает крайне редкие удачные попытки оспорить уже введенные в систему результаты. Это ни в коем случае не означает, что не надо пытаться: в ситуации, когда власти открыто декларируют приверженность честной конкуренции и даже иногда демонстративно карают пойманных за руку (как это было с увольнением мэром Собяниным главы управы в Ново-Переделкине после скандала с попавшей в сеть видеозаписью планирования фальсификаций), шансы добиться своего возрастают.

Нельзя забывать и о неожиданно прописанных накануне выборов в здании Минобороны военных, которые радикально изменили картину результатов голосования на Арбате, и о ситуации в Левобережном, где по итогам волеизъявления горожан на семи из восьми участков уверенно побеждали оппозиционеры, но восьмой (388-й) участок в пансионате, куда за все время избирательной кампании ни разу не пустили независимых агитаторов, принес партии власти 76% голосов при высокой явке, полностью поменяв проходную пятерку. И об истории в Восточном Измайлове с кандидатом от коммунистов Маргаритой Чукановой, которой сначала позвонили из ТИК с поздравлениями, а меньше чем через час – с сообщением, что она не прошла, при этом данные находящихся у нее протоколов не совпадают с новыми, введенными в систему.

Дело не в количестве итоговых мест. Главную победу в воскресенье одержала не «Единая Россия», которая действительно увеличила число муниципальных мандатов. И не объединенная оппозиция, получившая контроль за рядом собраний в столице, особенно в центре. Куда важнее, что у значительного числа активных москвичей впервые за многие годы появились свои представители во власти. Впервые за многие годы вместо привычного «меньшего зла» или «любой другой партии» они смогли проголосовать за людей, как минимум декларирующих общие с ними ценности. Впервые за многие годы у тысяч москвичей появилось чувство своей значимости как избирателей-горожан. А это слишком важное чувство, чтобы смириться с тем, что его хотят украсть.

Автор – журналист