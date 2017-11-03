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Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Недоверие, оно же невежество

Чем живет генетическая паранойя

Люди, привыкшие никому не доверять, ничем не отличаются от невежд
Андрей Бабицкий

Генетическая паранойя руководства России – небольшая новость. Несколько лет назад вопрос использования совершенно безвредных ГМО обсуждался на заседании Совета безопасности, затем Государственная дума приняла закон, ограничивший их применение внутри страны. Недавнее замечание Владимира Путина, сказавшего, что иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают биологические образцы россиян, – вполне естественное продолжение тенденции. Госканал Russia Today еще летом выпустил репортаж о том, что Пентагон объявил тендер на сбор образцов РНК жителей России, и предположил, что это делается с целью создания генетического оружия.

Для человека с биологическим образованием вся эта история выглядит очевидной, беспримесной чушью. Человеческие популяции слишком похожи друг на друга генетическим кодом, чтобы можно было создать оружие, избирательно поражающее один народ и не затрагивающее другие. И это не умозрительное предположение, а результат сотен опубликованных в последние десятилетия научных работ, с которыми совсем не трудно ознакомиться.

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