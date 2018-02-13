Старые кланы в ожидании весны

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Ожидания формирования новой структуры исполнительной власти любителей аппаратных боев пока не разочаровывают. Слухи, вбросы, версии, скандалы – все присутствует. Причины очевидны: кланы не могут промахнуться с формированием структур власти весной 2018 г. Времени на реванш у проигравших может и не быть.

Следующий срок Путина в любом случае будет особенным: даже если Путин после него намерен остаться де-факто первым лицом, систему придется перестраивать. Кроме того, пока у Путина готовой модели жизни после 2024 г. нет. А это уже рождает варианты, включая и довольно радикальные. К тому же сразу новую модель никто предъявлять не будет. А элиты ждать как раз не могут. Во-первых, потому что система столкнется с серией новых вызовов, которые могут повлиять на ее трансформацию. Понятно, скажем, что зачистки в Дагестане не просто игра на электорат. А ведь это только один пример.

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