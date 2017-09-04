Как бороться с «семьями» во власти

Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Правила игры: «Семьи» в бизнесе и власти

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Есть у экономистов развлечение – рассматривать действия государства как если бы оно было корпорацией. Проводить параллели между корпоративной политикой и суверенной. Не всегда это работает, но иногда наводит на интересные мысли.

Вот, например, исследования так называемого укоренения менеджмента. Этим термином обозначают ситуацию, в которой менеджмент корпорации получает настолько обширную власть, что начинает использовать фирму не в интересах акционеров, а в своих собственных. Здесь появляются и инвестиции в проекты, выгодные лишь укоренившимся руководителям, и неэффективная структура капитала компании, и инвесторы, готовые исчезнуть при смене менеджмента. Вполне разумно считается, что подобного укоренения надо избегать, поскольку иначе даже ежедневная операционка претерпит серьезные изменения не в лучшую сторону.