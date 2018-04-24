Крым вместо Лондона

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За российский бизнес на Западе на этот раз взялись всерьез. Давление на наших олигархов разного калибра будет только усиливаться. И вот уже государство лихорадочно думает, как же их выручать – особенно тех, кто «слишком большой, чтобы упасть». Одной из первых прозвучала мысль о внутренних офшорах. Тема для России не такая уж и новая и в целом понятная, однако в реальности совершенно неверная, потому что в ее основе попытка помочь олигархам снова заработать. А посыл должен быть ровно противоположным: нужно помочь потратить то, что осталось. Ну не нужны олигархам условия для комфортного ведения бизнеса на островах рядом с Калининградом и Владивостоком.

Похоже, что само правительство это быстро поняло – раз на полном серьезе обсуждает план национализации компаний, попавших под последние санкции. Такие меры быстро превратят олигархов в пенсионеров. Вот от этого и надо оттолкнуться.