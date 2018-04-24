Мнения / Аналитика / Конъюнктура
Статья опубликована в № 4554 от 24.04.2018 под заголовком: Крым вместо Лондона

Крым вместо Лондона

Переселение российских олигархов на полуостров решит и проблемы олигархов, и Крыма
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Константин Симонов

За российский бизнес на Западе на этот раз взялись всерьез. Давление на наших олигархов разного калибра будет только усиливаться. И вот уже государство лихорадочно думает, как же их выручать – особенно тех, кто «слишком большой, чтобы упасть». Одной из первых прозвучала мысль о внутренних офшорах. Тема для России не такая уж и новая и в целом понятная, однако в реальности совершенно неверная, потому что в ее основе попытка помочь олигархам снова заработать. А посыл должен быть ровно противоположным: нужно помочь потратить то, что осталось. Ну не нужны олигархам условия для комфортного ведения бизнеса на островах рядом с Калининградом и Владивостоком.

Похоже, что само правительство это быстро поняло – раз на полном серьезе обсуждает план национализации компаний, попавших под последние санкции. Такие меры быстро превратят олигархов в пенсионеров. Вот от этого и надо оттолкнуться.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике