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Статья опубликована в № 4561 от 07.05.2018 под заголовком: Финляндия с завтрашнего дня

Почему новая жизнь не начнется завтра

Реальные реформы и изменение институтов – это чрезвычайно долгий процесс
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Максим Буев

Есть в экономике такое понятие, как нарушение координации (coordination failure). Представьте, что некоторая система может находиться в разных равновесиях – «плохих» и «хороших». Чтобы оказаться в «хорошем» равновесии, экономические агенты должны координировать свои действия. Если у них это не получается, наступает «плохая» стабильность. Самый простой пример – известная «дилемма заключенного»: два полностью рациональных злодея, зная, что кооперация в их интересах, в погоне за личной выгодой предпочитают не сотрудничать. В итоге оба надолго оказываются за решеткой.

Более интересный случай провалов координации – когда переход к «хорошим» состояниям требует неординарных реформ и терпеливой работы всего общества. Взять, например, коррупцию или даже банальное воровство. Кажется, появись завтра в России независимые суд и СМИ, а также свободные выборы, то всех воров посадят, а общество начнет жить по-новому. И станет наша страна эдакой Финляндией. Не станет. И вот почему.

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