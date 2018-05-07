Почему новая жизнь не начнется завтра

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Есть в экономике такое понятие, как нарушение координации (coordination failure). Представьте, что некоторая система может находиться в разных равновесиях – «плохих» и «хороших». Чтобы оказаться в «хорошем» равновесии, экономические агенты должны координировать свои действия. Если у них это не получается, наступает «плохая» стабильность. Самый простой пример – известная «дилемма заключенного»: два полностью рациональных злодея, зная, что кооперация в их интересах, в погоне за личной выгодой предпочитают не сотрудничать. В итоге оба надолго оказываются за решеткой.

Более интересный случай провалов координации – когда переход к «хорошим» состояниям требует неординарных реформ и терпеливой работы всего общества. Взять, например, коррупцию или даже банальное воровство. Кажется, появись завтра в России независимые суд и СМИ, а также свободные выборы, то всех воров посадят, а общество начнет жить по-новому. И станет наша страна эдакой Финляндией. Не станет. И вот почему.