Человек, который повернулся спиной к Европе

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Рейтинг Путина по-прежнему высок. Не является ли существующее отношение россиян к Владимиру Путину тем, что в нашей стране назвали «культом личности»? В 2014 г. ответов «нет» было в 2 раза больше, чем «да». То есть для кого-то это уже культ, а для остальных нечто другое. Для большинства россиян историческое значение Путина в том, что при нем Россия вернула себе положение «великой державы». Людям, которые порой не находят того, чем гордиться в жизни – своей и своего окружения, гордость за державу особенно нужна. Именно это для них главное достижение Путина за годы его пребывания у власти.

Но если 47% говорят, что вернуть стране былое величие Путину «удалось», то почти столько же – 45% – ставят ему в упрек то, что за все годы правления ему «не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей», а у 39% претензия в том, что ему не удалось «вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ». Стало быть, народное отношение к Путину не культ и Путин в самом деле нам не «царь». Но фигура историческая.