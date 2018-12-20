Почему все проигнорировали интервью Дмитрия Медведева

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Сегодня Владимир Путин в очередной – трудно уже сосчитать в какой – раз встретится с журналистами и будет несколько часов отвечать на их вопросы. Как это будет, предсказать нетрудно: смешные надписи на картонках, иронизирующий Дмитрий Песков, вопрос про детский садик во дворе, непременно вопрос от газеты, условно, «Красный полярник» о том, как же вам, Владимир Владимирович, удается оставаться таким замечательным, и, как вишенка на торте, пара безответно острых вопросов от иностранных журналистов и сбивчивый и эмоциональный спич от допущенного к микрофону либерала.

Комментировать и тем более анализировать тут нечего. А вот про пресс-конференцию не первого, а второго лица российского государства поговорить стоит. Если вы вдруг пропустили, две недели назад, 6 декабря, Дмитрий Медведев тоже традиционно в прямом эфире отвечал на вопросы пяти журналистов: Петра Толстого («Первый канал»), Сергея Брилёва («Россия 1»), Ирады Зейналовой (НТВ), Ильи Доронова (РБК) и Ириты Мининой («Томское время»).