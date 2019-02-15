Различия не только в вывесках

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Сравнения нынешней России с СССР все время напрашиваются, но как только такая мысль приходит, лучше себя одергивать, чтобы не попасть в ловушку.

Физического наследства советской эпохи в виде домов и дорог много. Унаследованных от СССР институтов тоже много, хотя они и носят другие названия с дополнениями типа ОАО или Ltd. Советской образности, особенно в риторике, очень много. Пропаганда, запреты, аресты – видя все это, становясь объектом всего этого, несложно решить, что за 30 минувших лет изменились только вывески.

Но изменились не только вывески. Если бы Россия была той же советской страной, только избавившейся от неприятной аббревиатуры и вернувшей себе настоящее имя, то все было бы просто. Тогда и защищать эту систему, и бороться с ней, и выживать в ней, и преуспевать в ней можно было бы так же, как при СССР. Но по всем этим пунктам между СССР и Россией есть большие несоответствия.