Политизация, регионализация, шиесизация

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Протест пришел откуда не ждали – не от золотушной московской интеллигенции. Не просто от молчаливого большинства, которое принято считать социальной базой и классовой опорой политического режима, а из территорий, где, казалось бы, и жизни нет. Эти вымороженные пространства дешевле превратить в гигантскую мусорную свалку таких размеров, что она станет видимым и осязаемым символом России, как когда-то ГУЛАГ, раскинувшийся в этих же географических широтах, чем развивать современные технологии утилизации.

Этот протест, как и контрэлитное голосование сентября 2018 г., становится антимосковским, а значит, в нынешних обстоятельствах, антикремлевским. С Болотной площадью его роднят только местные болота и то обстоятельство, что он не политического, а этического происхождения. Ущемление достоинства порождает революции достоинства, даже если они мусорные. Достаточно подобрать «правильное» слово, и полыхать начинает даже на Севере. Губернатору Архангельской области это удалось, он совершил вербальный каминг-аут, назвав вышедших на площади «шелупонью». Это все, что управляющие менеджеры-технократы хотели сказать об управляемых, но боялись произнести вслух. «Шелупонь» должна была быть удовлетворена исполнением социального контракта: мы вам, дорогие северяне, Крым, чтоб было чем гордиться, вы за нас голосуете и не лезете в наши заносы, распилы, откаты. Но почему-то она обиделась и стала вести себя как ответственный гражданин, стремящийся влиять на принятие хотя бы каких-нибудь решений.