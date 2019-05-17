Как заводить друзей и оказывать влияние на людей

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Можно представить два гипотетических сценария роста недовольства политикой Кремля в стране. Один – пресловутый «Новочеркасск-2009», вчерне описанный Евгением Гонтмахером. Экономическая нестабильность в мире проецируется в политическую нестабильность в стране, правительство, и без того не очень эффективное, поскальзывается на ВАЗе, РЖД, стройках и т. д., очаги конфликтов граждан с властью вспыхивают по всей стране, Алексей Навальный провозглашает себя лидером общенационального протеста, начинается транзит по венесуэльскому образцу. Шансов сбыться у такого сценария пока не очень много, поскольку чего-то совсем уж драматического, как кризис ипотеки в 2007 г. в США, мы в мировой экономике не наблюдаем.

Второй сценарий – медленно, но верно зреющая коалиция «нового протеста». Точки сборки раздражения вокруг политик четвертого срока президента Путина уже вполне видны. Экология. Качество городской среды. Вероятно, клерикализация образования. Вероятно, новые налоги, в том числе мусорный сбор, сбор в «Платон» и т. д. Это раздражение уже переходит в недовольство, наиболее яркие примеры – Петербург и Екатеринбург, где протест оформился в качестве организованной политической силы еще зимой: в одном случае триггером были сугробы, в другом – застройка сквера в самом центре города. Здесь шансы несомненны, новые нацпроекты – это стройки, экология, городское развитие, а люди – «новая нефть», так что власти будут сами нарываться на конфликт.