Мнения / Аналитика / Хроники транзита
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Как заводить друзей

Как заводить друзей и оказывать влияние на людей

Коалиция «нового протеста» уже зреет, но не всегда на виду
Константин Гаазе

Можно представить два гипотетических сценария роста недовольства политикой Кремля в стране. Один – пресловутый «Новочеркасск-2009», вчерне описанный Евгением Гонтмахером. Экономическая нестабильность в мире проецируется в политическую нестабильность в стране, правительство, и без того не очень эффективное, поскальзывается на ВАЗе, РЖД, стройках и т. д., очаги конфликтов граждан с властью вспыхивают по всей стране, Алексей Навальный провозглашает себя лидером общенационального протеста, начинается транзит по венесуэльскому образцу. Шансов сбыться у такого сценария пока не очень много, поскольку чего-то совсем уж драматического, как кризис ипотеки в 2007 г. в США, мы в мировой экономике не наблюдаем.

Второй сценарий – медленно, но верно зреющая коалиция «нового протеста». Точки сборки раздражения вокруг политик четвертого срока президента Путина уже вполне видны. Экология. Качество городской среды. Вероятно, клерикализация образования. Вероятно, новые налоги, в том числе мусорный сбор, сбор в «Платон» и т. д. Это раздражение уже переходит в недовольство, наиболее яркие примеры – Петербург и Екатеринбург, где протест оформился в качестве организованной политической силы еще зимой: в одном случае триггером были сугробы, в другом – застройка сквера в самом центре города. Здесь шансы несомненны, новые нацпроекты – это стройки, экология, городское развитие, а люди – «новая нефть», так что власти будут сами нарываться на конфликт.

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Комментарии
oleg_volkov
04:06 17.05.2019
Костя, Соболь все же Любовь:)))
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