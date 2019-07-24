Когда информационная блокада не работает

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Все, что случилось в России с выборами, стало возможным только потому, что первые 10 или даже 15 лет путинского правления страна, в том числе политические и гражданские активисты, жила в иной информационной среде. Обыватели получали всю информацию из СМИ, важнейшие и самые популярные из них власть взяла под контроль еще в начале 2000-х, а оппозиция горевала, что ее в эти СМИ не пускают и потому она малочисленна и непопулярна.

То, что в 2019 г. вся Россия узнала о протестах в Шиесе и Екатеринбурге, – убедительная демонстрация силы новых коммуникационных технологий, позволяющих не просто координировать усилия, но и пробивать информационную блокаду официозных СМИ.