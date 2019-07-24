Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4861 от 24.07.2019 под заголовком: Архаичные выборы в новую эпоху

Когда информационная блокада не работает

Власть действует в новую эпоху привычными методами
Федор Крашенинников

Все, что случилось в России с выборами, стало возможным только потому, что первые 10 или даже 15 лет путинского правления страна, в том числе политические и гражданские активисты, жила в иной информационной среде. Обыватели получали всю информацию из СМИ, важнейшие и самые популярные из них власть взяла под контроль еще в начале 2000-х, а оппозиция горевала, что ее в эти СМИ не пускают и потому она малочисленна и непопулярна.

То, что в 2019 г. вся Россия узнала о протестах в Шиесе и Екатеринбурге, – убедительная демонстрация силы новых коммуникационных технологий, позволяющих не просто координировать усилия, но и пробивать информационную блокаду официозных СМИ.

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Комментарии
Arty
02:52 24.07.2019
Безусловно, власть архаична ,но ,с одной стороны, она может при участии многочисленных клишасов-яровых, бороться с прекрасными новыми медиа ,а ,с другой стороны, существует аполитичное большинство, которое вполне устраивает навязанная властью информационная повестка. Кстати,это не только бабульки у телевизора.
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