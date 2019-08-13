Мнения / Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4875 от 13.08.2019 под заголовком: Закон и приказ

Большинство на нейтральной полосе

Идейных сторонников оппозиции и власти меньшинство — большинство пока не торопится принять ничью сторону
Алексей Левинсон

Дисклеймер: настоящая колонка не содержит призывов участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, как, впрочем, и в санкционированных. В ней рассматриваются мотивы тех, кто в них все же участвует.

Говорят, у задержанных после митингов в отделениях спрашивали: они пошли «за деньги» или «из идейных соображений». Вопросы «а кем проплачено», отыскание и приписывание людям корыстного мотива вместо мотивов политических или моральных давно сопровождают наш политический процесс. Вот и теперь, видно, вознамерились найти этот денежный мотив, а еще лучше – иностранный источник этих денег. Найдут – и власть, по ее мнению, сможет (на то есть телевизор) начисто дискредитировать протест и полностью опровергнуть версию, что это ее, власти, действия вызвали негодование какой-то части граждан. Похоже, в этот раз не получится.

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